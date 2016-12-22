В Бишкеке двух девушек удерживали в подвале дома и принуждали заниматься проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело. Специалисты отмечают, что в последнее время участились случаи принуждения к занятию проституцией. По данным милиции, девушкам было 16 и 18 лет.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».

Принуждавшая их заниматься проституцией 38-летняя женщина находится под домашним арестом, под подпиской о невыезде. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Эрнис Осмонбаев:

— Из-за того, что некому было смотреть за пятилетним ребенком, женщину оставили под домашним арестом. Во время следствия будет изучена причастность подозреваемой к другим делам.

Девушки удерживались в подвале одного из домов в новостройке «Арча-Бешик». В заявлении девушки указали, что их заставляли заниматься проституцией. По словам Осмонбаева, личности девушек были установлены, несовершеннолетнюю забрали родители.

«Женщина ранее сама занималась проституцией»

В Кыргызстане девушек по-разному вовлекают в проституцию. Среди них есть матери-одиночки, обманутые женщины, некоторых принуждают, другие хотят заработать на учебу.

Специалисты отмечают, что увеличилось и число женщин, которые 10-15 лет назад занимались оказанием интимных услуг, но теперь выступают посредниками и вовлекают в проституцию молодых девушек. По неофициальным данным, в столице почти в 10 раз выросло число девушек, которые занимаются проституцией.

Кризисный центр «Сезим» работает с попавшими в рабство женщинами, жертвами мошенников, и с теми, кого заставляли заниматься предоставлением интим-услуг. Основатель центра Бубусара Рыскулова отметила, что принуждающие заниматься проституцией девушек за границей сами являются гражданками Кыргызстана:

— Сами они тоже работают в этой сфере. Денег становится недостаточно, они знают схемы работы, поэтому начинают вовлекать молодых девушек отсюда. Даже бывают случаи, когда они заставляют работать в сфере своих родственниц.

Бубусара Рыскулова говорит, что увеличилось число девушек, которые специально выезжают за границу для предоставления интим-услуг:



— Расскажу один случай. К нам за помощью обратилась работница коммерческого секса, работавшая за границей. Сама она работала здесь в сауне, но однажды увидела там близкого родственника. Она незаметно покинула здание, потом решила через Алматы уехать в другую страну. Во время работы за границей она подверглась насилию и унижениям…

По данным ГУВД города Бишкека, в настоящее время на учете милиции находится 173 сутенера и 3124 работницы коммерческого секса. Об этом сообщили в отделе нравственности ГУВД столицы:



— После каждого рейда мы приводим девушек в управление, ставим их на учет — записываем имена и фамилии, телефоны, место проживания, род деятельности, снимаем отпечатки пальцев, делаем фотографии. Мы регистрируем их в зависимости от того, где они работают — на улице, в сауне, в гостинице, клубах.

Среди них студентки вузов, матери-одиночки, сбежавшие из дома девушки. Записываем все данные на случай, если их кто-то будет разыскивать. Мы не делим их на студенток или на работниц предприятий. Кто бы к нам не поступил, мы всех регистрируем и заносим данные в специальную папку.

Пользу получают другие…

По данным милиции, девушки в основном работают в гостиницах, саунах. Не стоят на улицах, как раньше, уверяют в милиции.

По разным данным, в среднем девушки зарабатывают от 1000 до 1500 сомов, за ночь могут заработать от 5 до 10 тысяч сомов. Вместе с тем, большая часть средств уходит в карманы сутенеров и покровителей. Кроме того, свою долю имеют водители и владельцы саун и гостиниц.

Есть мнение, что проституции покровительствует милиция, свидетельством этому стало и видео, появившееся осенью этого года в интернет-пространстве. МВД сразу начало расследование по нему, оказалось, что героем видео был сотрудник Свердловского РОВД — Пардабай Намазбаев. Капитан милиции, начальник отдела общественной безопасности Намазбаев был уволен.

По статистике, в 30% случаев ВИЧ-инфекция передается через работниц коммерческого секса. Процент по другим венерическим заболеваниям намного выше. В Кыргызстане здоровье работниц коммерческого секса не проверяется. Очень редко предоставляющие интим-услуги женщины проходят медицинское обследование по собственному желанию.