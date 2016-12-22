В Иркутске из-за употребления концентрата для ванн с экстрактом боярышника в качестве алкогольного напитка погибло 63 человека. В связи с трагедией президент России Владимир Путин повысил акцизы на спиртосодержащую продукцию.

Президент России Владимир Путин считает, что проблему с употреблением суррогатных напитков можно решить, повысив акцизы на спиртосодержащую продукцию. Указ об этом он подписал 21 декабря.

Ранее медицинские средства, содержащие спирт, были освобождены от алкогольных сборов. Концентрат для ванн, выпитый погибшими, был именно медицинским средством.

«На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки: десятками люди мрут, как мухи», — сказал Владимир Путин.

Российским правительством разрабатываются поправки в законы, которые ужесточат производство и продажу косметических, медицинских и гигиенических средств, в составе которых содержится больше 25% этилового спирта.

От отравления концентратом для ванн с экстрактом боярышника В Иркутске погибло 63 человека, пострадало 109 человек. Еще 37 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. Чрезвычайное положение введено по всей Иркутской области.

Погибшие употребляли концентрат в качестве алкогольного напитка, несмотря на предупреждение на этикетке — «только для наружного применения».

Упаковка концентрата гласит, что в растворе содержится этиловый спирт, но в действительности в его состав входил метиловый спирт, смертельно опасный для здоровья человека.

По делу о «Боярышнике» уже арестовано семь человек, занимавшихся подпольным производством и продажей концентрата. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил изъять концентрат для ванн из продажи.

Только за 2015 год в России от употребления суррогатных алкогольных напитков — концентратов для ванн, одеколонов, стеклоочистителей и прочей спиртосодержащей продукции, не предназначенной для приема внутрь, погибло 14 000 человек.

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