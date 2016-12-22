Сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх» заявила, что ее боевики не причастны к убийству российского посла в Турции. Ранее турецкие СМИ распространили сообщение, в котором говорилось, что ответственность на себя взяли боевики этой группировки.

Как сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит деятельность террористов, сирийские группировки «Джейш аль-Фатх» и «Джабхат Фатх аш-Шам» заявили о том, что непричастны к убийству российского посла Андрея Карлова в Турции. Представители группировок назвали распространенное ранее сообщение от них «поддельным».

Турецкие и иракские СМИ распространили сообщение, о том что ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская террористическая организация ​«Джейш аль-Фатх» 21 декабря.

По данным телеканала РБК, «Джейш аль-Фатх» — это альянс террористических группировок. Эксперты считают, что он на 90% состоит из боевиков групп «Джебхат-ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», а финансирование в основном осуществляется Саудовской Аравией и Катаром.



Убийство посла

Российского посла Андрея Карлова убили 19 декабря в художественной галерее города Анкары, куда он прибыл на открытие фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. При совершении убийства он выкрикивал исламистские лозунги, и назвал свои действия местью за Алеппо.

При нападении на российского посла пострадало еще трое человек.

Нападавшего застрелили сотрудники турецкого спецназа. По этому делу турецкая полиция задержала 13 человек, среди которых были родственники Алтынташа. Прокуратура Анкары вскоре освободила их из-под стражи.

В МИД России произошедшее назвали терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Президент России Владимир Путин 21 декабря присвоил погибшему в Турции дипломату звание Героя России посмертно.

Похороны Карлова прошли сегодня утром, 22 декабря. На них присутствовал президент России Владимир Путин.

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