Члены Центризбиркома единогласно признали референдум состоявшимся. Особое мнение высказал только один член ЦИК — Гульнара Джурабаева, которая обратила внимание на то, что во время референдума были нарушения.

Члены Центризбиркома единогласно признали референдум по внесению изменений в Конституцию состоявшимся. Член ЦИК Гульнара Джурабаева выразила особое мнение в связи с тем, что во время референдума были зафиксированы нарушения.

По словам Джурабаевой, группам, которые агитировали за и против поправок в Конституцию, предоставляли неравный доступ к СМИ — телевидение и печатные издания в основном предоставляли возможность высказаться тем, кто выступал за поправки.

Джурабаева сказала, что студентов «принуждали к участию» в голосовании.

«Были факты принуждения со стороны руководства образовательных учреждений, этому свидетельствовали ролики и фотографии в соцсетях, на телевидении, в интернет-изданиях, об этом поступали жалобы», — сказала она.

Также Джурабаева обратила внимание на то, что использовался маркер, который нарушал тайну голосования — бюллетень просвечивал, и поэтому было видно, как проголосовал избиратель.

По словам Джурабаевой, в населенных пунктах, где не было выборов в местные кенеши, отмечена низкая явка избирателей. Она считает, что граждане не были заинтересованы в проведении референдума.

«Я считаю необходимым обратить внимание членов ЦИК на мое особое мнение по вопросам определения результатов референдума. С учетом вышеизложенного, я не считаю итоги референдума бесспорными, и не могу согласиться с его результатами», — сказала она.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова сказала, что члены ЦИК вправе в письменной форме выразить особое мнение, которое будет рассмотрено на заседании.

Результаты референдума

По словам председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой на референдуме проголосовало 42,4% избирателей. Для того, чтобы референдум считался состоявшимся достаточно, чтобы 30% избирателей проголосовали на участках.

За поправки в Конституцию отдали свой голос 79,6%, а против проголосовали 15,4% избирателей.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов сообщил, что по всему Кыргызстану аннулированы результаты голосования на 18 избирательных участках из-за сбоев техники, неправильного заполнения протоколов и нарушения избирательного процесса. Комиссия признала испорченными 14 500 бюллетеней.

Решение об утверждении итогов референдума ЦИК направит президенту и в парламент.

Референдум по изменению Конституции прошел 11 декабря.

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Фото: «Спутник»