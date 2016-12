Мы закончили с музыкой и переходим к маленьким и большим экранам — впереди топы лучших сериалов и фильмов. Начнем с первых: обозреватель Kloop.kg Азамат Омуралиев расскажет о том, какой из долгоиграющих проектов стоило посмотреть в 2016 году.

2016 год был неоднозначным. Этот год обозначил определенные разломы в политике и культуре. Он стал неожиданным в плане спорта, музыки и кино. И — да, в плане сериалов.

За прошедшие 12 месяцев вышли продолжения многих телевизионных проектов. Часть из них разочаровывала («Игра престолов» и «Ходячие мертвецы»), другая часть радовала («Девочки» и «Черное зеркало»).

Еще больше 2016 год отметился в плане новинок. Нам подарили проницательную в своей неторопливости судебную историю «Однажды ночью», интеллигентную в своей придурковатости комедию «Атланта», старомодный в своей новизне хоррор «Очень странные дела», комичный в своей серьезности детектив «Американская история преступлений», привлекательную в своей аморфности драму «Девушка по вызову», захватывающий в своей бесцеремонности спектакль «Молодой Папа» и просто добротный блокбастер «Мир Дикого Запада». Выбор был огромным, и можно было наугад выбрать любой из этого ряда прекрасных проектов и не ошибиться.

Или, например, можно было бы пойти на определенный компромисс и назвать 2016 годом умных комедий на ТВ. Та же «Атланта» о жизни начинающего хип-хоп рэпера и его менеджера из Принстона, черная комедия «Раз, Миссисипи», «Все к лучшему» от хорошей знакомой Луи Си Кея, британская и неожиданно уморительная «Катастрофа» о тяготах семейной жизни. Каждый из этих сериалов ушел от рефлекторных смеховых позывов, на которых функционировали ситкомы последних двух десятилетий («Как я встретил вашу маму», «Клиника» и «Теория большого взрыва») и открыл для себя новую аудиторию повзрослевших и поумневших зрителей.

Или, к примеру, можно было бы назвать 2016 год прорывом стриминговых сервисов. Netflix запустился чуть ли не во всех странах мира (включая Кыргызстан) и запустил «Корону» о жизни еще дышащей королевы Елизаветы II и «Очень странные дела» о кучке подростках и отсылках на фильмы 1990-х, продолжил успешные сезоны «Нарко» и «Коня БоДжека». Netflix уверенно движется к тому, чтобы победить HBO («Однажды ночью», «Мир Дикого Запада») и FX («Атланта», «Американцы»).

Но, нет. Сегодня мы поговорим о более важном явлении, сковавшем собой всю планету. 2016 год точно стал кульминацией и однозначной легитимизацией одной единственной вещи.

Сегодня мы поговорим о YouTube, главном и лучшем сериале 2016 года, победившем телевизор и стриминговые сервисы.

YouTube

Начать разговор о YouTube можно было бы с цифр. Предоставить астрономические числа (пять миллиардов просмотров ежедневно) и перечислить число стран, в которых пользуются этим сервисом (практически все за исключением тех, где он забанен). Упомянуть, что это второй самый популярный вебсайт в мире, уступающий по популярности лишь поисковику Google. Посчитать количество пользователей (более одного миллиарда).

Но главная суть YouTube заключается не в цифрах. Она заключается в том, что он бесплатен и в том, что он работает по совсем другим правилам. Например, возьмите канал Numberphile, в котором математики рассказывают об истории и свойствах числа e или о проблемах при делении на ноль. Риск для авторов подобных каналов на этом сервисе не является проблемой, и если большая телевизионная сеть побоится запустить шоу о математике, то ютуберы — нет.

YouTube стал кладезем, в котором люди ежегодно проводят сотни и тысячи часов. Там можно делать все: слушать музыку, учиться программированию, следить за новостями, слушать ньюсмейкеров, изучать историю и делать совсем нетривиальные вещи — узнавать о том, как правильно резать торт согласно научным методам, познавать свойства мяса вагю и слушать рассказ того, как один аккорд помог песне Мэрайи Кери стать новым главным рождественским хитом.



Диалог «Открытой библиотеки» о роли искусства в политической жизни страны

YouTube — это настоящее и будущее формального и неформального образования. Возьмем, к примеру, два канала: Vox и CrashCourse.

Первый — познавательный новостной сайт, который на своем YouTube-профиле периодически загружает видео о любопытных исторических историях или подноготной законов урбанистики. Он занимается неформальным образованием своих пользователей, и делает это с астрономическим успехом.

Второй — канал братьев Грин, в котором покрываются предметы (американской) школьной программы: мировая история, биология, экономика и физика. Однако вместо лекций они занимаются «инфотейнментом»: подают знания в развлекательном ключе, разбавляя монологи красочными анимациями и своеобразными традициями.



Ролик Vox об успехе ‘All I Want For Christmas Is You’ Мэрайи Кери

YouTube — это еще и поле для авторской экспрессии. Поговорим о канале Кэйси Нейстата.

Он — полупрофессиональный режиссер, который всю свою жизнь снимает на камеру. Полтора года назад он решил начать ежедневный видеоблог и загружать ролики на YouTube.

И он стал это делать. Каждый день придумывать для себя и своих зрителей новые развлечения и испытания и идти им навстречу. Он ночевал в баснословно дорогих отелях и летал через Атлантику первым классом, катался на сноуборде по заснеженным улицам Нью-Йорка и планировал на самодельном дроне.

От, например, «Орла и решки» Нейстата отличает именно авторское видение. В свои ролики он вкладывает не только усилия, но и определенную идею: его условный сериал представляет из себя энциклопедическое высказывание о том, что представляет из себя сегодняшний мир. Он манифестирует интерес современного зрителя к закулисью и напоминает людям об их удовлетворенной потребности в вуайеризме.

Для него эти ролики — не легкие деньги. Тщательно спланированные кадры (в каком еще влоге могут быть дубли?) у Нейстата перемешиваются с определенной постмодернистской идеей, которая магистральной темой несется сквозь все его работы.



Типичный ролик Нейстата, в котором о самом Трампе говорится от силы полтора слова

YouTube — это всё и сразу. Бездонный сундук, в котором важно сориентироваться и найти свой клад. Это едакий интернет в миниатюре, сумевший победить телевизор. Он нам его заменил.

И тут важно оговориться. В целом, может показаться, что YouTube — это тот же самый телевизор, но подстроенный под современные реалии. И что он не хуже и не лучше ТВ.

Это и правда, и не совсем. Во-первых, деньги.

Естественно, не всё останется бесплатным — в Штатах сегодня главенствуют кабельные ТВ-каналы и стриминговые сервисы, за которые нужно оплачивать подписку. YouTube медленно, но верно следует этой бизнес-модели: компания уже запустила платную подписку Red, которая освобождает вас от рекламы и дает доступ к эксклюзивному контенту (сериалам от PewDiePie и BuzzFeed).

Но в YouTube отсутствует бюрократический и административный процесс. Вам больше не нужно включать связи или переезжать в Штаты, чтобы сделать новое интересное шоу. Есть лишь кнопка «Upload», и на этом все. Преимущество YouTube перед телевизором заключается в том, что у вас одинаковая свобода по обе стороны экрана. Любой может смотреть видео с этого сервиса, и любой может их создавать.



Дэниел Шиффман в своих роликах программирует на камеру. Здесь он создает «Змейку» на языке JavaScript

Во-вторых, у YouTube нет ограничений. Как я уже говорил, ТВ-сети, как и любой бизнес, боятся больших рисков. Они несут денежные потери, но практически никогда не станут финансировать заведомо убыточное шоу.

А 99% YouTube держатся на энтузиазме. На молодых и старых людях, которые горят идеей и не боятся ее осуществить. На людях, которые создают каналы о кино, музыке, программировании в прямом эфире, коррупционных расследованиях, конструктивных диалогах, законах физики, науке о мозге и красивой еде.

YouTube давно победил ТВ, но настало время это признать. Перестать его стесняться, освободить его от нелепых ярлыков и сказать вслух, что смотреть его не стыдно.

Или, если не получится, все-таки посмотреть «Атланту».