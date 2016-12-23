В кыргызских семьях сыновья более желанны, чем дочери. Таким наблюдением делятся акушеры родильных домов Бишкека. На наследниках настаивают мужчины, у которых в семье только девочки. Чтобы угодить мужьям, некоторые женщины подвергают риску собственное здоровье, а иногда и жизнь.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время», автор материала — Жибек Бегалиева.

«Говорят, ой, че я мужу скажу. Почему-то начинают мужей бояться. Что мы родственникам скажем. Вот они так хотели мальчика, а я опять девочку родила. А есть такие, которые приходят даже на большом сроке, вот опять на УЗИ, прервать хочу беременность. Даже в окно кричали, если девочку родишь, можешь домой не возвращаться», – рассказывает главврач роддома №1 Бишкека Аминат Байтикова.

За десятки лет главврач первого бишкекского роддома устала объяснять, что пол ребенка зависит от мужчины, женщина лишь вынашивает плод. Но несмотря на это, будущие матери все чаще приходят консультироваться, как сделать так, чтобы родился сын.

«А если бы он знали, что зависит от мужчины, они бы сказали. Вот иногда говорят – уходи, если девочку родишь. Знали бы, сказали бы – ты сам уходи», – говорит главрач роддома.

Прямо сейчас здесь рожают несколько женщин. А вот комната для тех, кто отдыхает после схваток. У этой роженицы – сын.

По расчетам акушеров, схватки у Эльзат должны начаться завтра. Все девять месяцев в ее семье ждали сына, но на днях выяснилось, что девушка ждет третью дочку: «Просто я сама решила, что у меня сын родится. Настроилась. Долго не ходила на УЗИ. Сходили на ультразвук только недавно. Я думаю мужчины сами хотят сыновей. Большинство из них».

Анжелика – популярная в Кыргызстане эстрадная певица. В недавнем интервью звезда призналась – буду рожать детей до тех пор, пока не рожу сына. Несмотря на угрозу здоровью, всех трех дочерей артистка родила с помощью кесарева сечения.

«Медицина развивается. Я все расспрашиваю, узнаю. Хотя даже если семь раз отмерять и один раз отрезать, все в руках божьих. Но мы еще молодые, может у нас будет еще два сына», – говорит Анжелика.

На такой риск, по мнению Гулайым Айылчы, основательницы феминистского сайта, женщины идут из-за стереотипов в обществе.

«Если в семье три дочери – есть давление со стороны семьи. Со стороны друзей. Все подшучивают, когда будет сын», – рассказывает основательница феминистского сайта.

И тогда женщины идут на всяческие ухищрения. Это и зачатие по календарю, и даже следование древним киргизским поверьям.

«Очень много таких имен, которые уже показывают что «мы не хотели тебя, мы хотели сына». Бурул – это значит повернуть, свернуть. Когда рождается подряд несколько девочек, есть такое суеверие – вот назовем девочку и родится мальчик. Жаныл – это то же самое. «Жаныл» – «оступись». Девочки рождались, и пусть следующим родится мальчик», – рассказывает Гулайым Айыльчы.

Все эти женские имена, говорит Гулайым, и сейчас остаются в Кыргызстане популярными.

Фото: Flikr