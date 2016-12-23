Тунисец Анис Амри, подозреваемый в нападении на рождественский рынок в Берлине, застрелен полицейскими в пригороде Милана.

Информагентство «Рейтер» сообщило, что 23 декабря в пригороде итальянского города Милан был застрелен подозреваемый в нападении на рынок в Берлине, тунисец Анис Амри.

Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар» и ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади Первого мая в пригороде Милана.

Амри входил в список потенциально опасных лиц, так как проходил как подозреваемый в теракте на берлинском рынке — в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки погибли 12 человек, еще 48 получили травмы различной степени.

Подозреваемый в теракте

Власти Берлина объявили 24-летнего Аниса Амри в розыск по всему Евросоюзу и пообещали в качестве награды за информацию о его местонахождении выплатить 100 тысяч евро.

Берлинская полиция выписала ордер на его арест. При этом МВД Германии заявило, что Амри — «подозреваемый, который не обязательно может оказаться преступником».

Немецкое издание Spiegel сообщило, что Амри стал подозреваемым из-за того, что его рабочее удостоверение нашли в грузовике, который врезался в толпу на рождественской ярмарке.

Трагедия на рождественской ярмарке

На рождественский рынок, который находится на площади Брайтшайдплатц в оживленном центре Западного Берлина, 19 декабря был совершен наезд грузовика на толпу покупателей поздно вечером.

Власти Германии назвали атаку на рождественский рынок терактом. В грузовике был найден мертвый мужчина. По информации МВД Германии, водитель был предварительно застрелен до того, как грузовик врезался в толпу.

Погибший водитель автомобиля был работником польской компании грузовых перевозок. В компании сообщили, что связь с ним потеряли в 16 часов. По предварительным данным, грузовик был угнан вместе с водителем, которого убили до совершения теракта.

На данный момент водитель грузовика, пока единственная опознанная жертва теракта. По версии полиции, Лукаш Урбан был ранен ножом, но пытался сопротивляться наезду на людей и был застрелен.

При атаке на рождественскую ярмарку погибло 12 человек — они так и не опознаны. Ранено 48 человек, многие из них тяжело травмированы.

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