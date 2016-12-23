Ала-Букинский районный суд перенес слушания по делу о воспрепятствовании захоронению баптистки на местном кладбище. Суд перенесли на неизвестное время, потому что судья заболела.

Перенос суда в интервью Kloop.kg прокомментировала Жылдыз Азаева — дочь баптистки Каныгуль Сатыбалдиевой, которую трижды перезахоранивали в Джалал-Абадской области.

«Суд отменили, потому что судья Эльмира Кожобекова заболела. На какое число перенесли суд, мне не сказали», — сказала она.

Азаева написала заявления в Генпрокуратуру и МВД на главу айыл окмоту, акима, районного и местного имамов. По ее словам, именно они должны проходить по делу в качестве главных обвиняемых.

«Я пока точно не знаю людей, которых должны судить. Следователь мне показывал фотографии задержанных, и все они примерно 89 года рождения, молодые парни. Кажется, там было шестеро человек. Все они только исполнители», — сказала Азаева.

Азаева заявила, что на нее пытаются оказать давление, уговаривают через родственников и знакомых забрать заявление.

По ее словам, она до сих пор не знает, где находится могила ее матери.

«Мне пока еще неизвестно, где в последний раз перезахоронили мою маму», — сказала она.

Сотрудница пресс-службы УВД Джалал-Абадской области Самара Кызырова сказала в интервью Kloop.kg, что в качестве обвиняемых проходит пятеро односельчан покойной баптистки. В суде обвинение будет предъявлено только троим, потому что еще двое находятся в розыске.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 «Надругательство над телами умерших и местом их захоронения».

Перезахоронение из-за веры

В начале октября 2016 года в Джалал-Абаде разгорелся скандал, связанный с воспрепятствованием захоронения 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой. Местные жители протестовали и не давали похоронить её на кладбище села Сары-Талаа.

Причиной возмущения местных жителей стали ее религиозные взгляды — при жизни Сатыбалдиева придерживалась христианско-баптистского вероучения.

Дочь покойницы Жылдыз Азаева несколько дней добивалась разрешения на похороны, обращаясь в местные госорганы.

Чтобы местные жители разрешили похоронить её мать, Азаева и ее сестра, по настоянию местных имамов, приняли ислам в присутствии односельчан. Но, тем не менее, похоронить мать на местном кладбище им не дали.

Для покойницы выделили место на кладбище в соседнем селе Орукту, где за год до этого был захоронен другой представитель баптистской веры.

Однако жители этого села также запретили хоронить тело Сатыбалдиевой, и её перезахоронили в соседнем селе Сары-Булак на христианском кладбище. В этот же день тело перезахоронили по настоянию христиан в третий раз, не разглашая место захоронения.

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