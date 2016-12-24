Кыргызская команда «Азия Микс» впервые стала чемпионом Высшей лиги КВН, выиграв финальную игру сезона-2016. Это первый раз, когда центральноазиатская команда побеждает в Высшей лиге.

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Команда «Азия Микс» во главе с капитаном Эльдияром Кененсаровым одержала победу в финальной игре 30-го сезона Высшей лиги КВН.

Кыргызская команда обогнала казахскую команду «Спарта», сборную Московского цирка и сборные городов Мурманск и Ярославль. Всего «Азия Микс» набрала 10,9 баллов, опередив астанинскую «Спарту» на 0,3 балла.

«Азия Микс» – первая команда из Центральной Азии, одержавшая победу в Высшей лиге КВН.

Больше всего чемпионских титулов у российских команд – 21. Пять раз в Высшей лиге побеждали команды из Украины, три раза – из Армении, два раза – из Беларуси, и по одному разу – команды из Азербайджана и Абхазии.

В качестве приза команда получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

Чемпионы 2016 Команда КВН Азия МИКС 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Мы это сделали A photo posted by Команда КВН "Aзия Mix" (@asiamix_kvn) on Dec 23, 2016 at 10:27am PST

ЧЕМПИОНЫ!!! #АзияМикс #Азия #Микс #2016 #Чемпионы A photo posted by Аким Карасаев (@akeemkarasaev) on Dec 23, 2016 at 12:17pm PST

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