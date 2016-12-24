К концу 2016 года Kloop.kg решил подвести итоги и вспомнить про кыргызстанцев, которые, несмотря на инвалидость, болезни и тяжелые условия жизни, не опустили руки.

Мы собрали семь историй, рассказывающих о людях, которые доказывают, что для них не существует преград — они все способны преодолеть. И не только преодолеть самим, но и помочь другим людям, нуждающимся в помощи.

Кто: Нурлан и Эльдияр

В селе Мээнеткеч Чуйской области живут Нурлан и Эльдияр. Друзья не слышат и не говорят с рождения. Но они объединились и начали зарабатывать, выращивая и продавая клубнику.

Друзья успели поработать в разных местах, но пять лет назад решили попробовать себя в клубничном бизнесе.

Уход за клубникой требует внимания, но молодые люди справляются. Мать Нурлана говорит, что её сын и его друг очень трудолюбивые — на продаже клубники они неплохо зарабатывают.

В будущем оба хотят на заработанные деньги построить собственное жилье, а в предстоящем 2017 году — жениться.

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Кто: Мээрим Каракозиева

Жительница Оша Мээрим Каракозиева занимается гостиничным бизнесом. Она снимает комнаты, обустраивает их под хостел и сдает иностранцам.

Мээрим — инвалид по слуху. Со своими постояльцами она общается посредством записок или мессенджера.

Начинала она с одной комнаты, а теперь сдает уже три.

В прошлом году Мээрим получила грант в размере 100 тысяч сомов — это позволило ей расширить свой бизнес. Для того, чтобы понимать и общаться с иностранцами, Каракозиева выучила английский.

Мээрим говорит, что инвалидам трудно найти работу, а если есть работа, то оплата небольшая. Поэтому она и решила заняться бизнесом.В будущем, ошанка мечтает построить собственную гостиницу.



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Кто: Канзат Жуманова

В апреле этого года в селе Голбо Баткенской области открылся швейный цех, где трудятся восемь женщин с разной степенью инвалидности.

Цех открыла жительница села Канзат Жуманова, которая написала проект и выиграла грант. Канзат поставила своей целью помочь устроиться людям с ограниченными возможностями.

Все работницы цеха раньше были безработными и проводили время дома.

Директор цеха Канзат Жуманова говорит, что хочет расширить цех и привлечь к этому делу мастериц с инвалидностью из соседних сёл. После открытия цеха, жизнь женщин стала заметно легче.

Материал по теме: Фото: Как женщины-инвалиды открыли швейных цех в баткенском селе

Кто: Каныкей Аскар кызы

Каныкей Аскар кызы с 12 лет передвигается только на коляске. Врачи поставили ей диагноз полиартритный ревматизм девять лет назад. Сейчас Каныкей 21 год.

Из-за болезни девочка не смогла ходить. Лекарства не помогали и со временем состояние девушки ухудшилось.

Сейчас Каныкей занимается рукоделием. Ежедневно она делает сама какое-нибудь изделие и продает, тем самым зарабатывая себе на операцию.

В свободное от рукоделия время Каныкей занимается чтением и рисованием. После операции Каныкей хочет поступить в университет.

Материал по теме: Видео: Как рукодельница с 12 лет зарабатывает себе на операцию

Кто: Алмакан Таштемирова

Алмакан Таштемирова с 12 лет пишет стихи. Они которые публикуются в газетах и вошли в ее книгу.

Женщина имеет инвалидность 1-группы и страдает церебральном параличем. Это не мешает ей заниматься творчеством.

Сборник стихов «Ырларым менин өмүрүм» («Стихи это моя жизнь») Таштемировой был опубликован в 2014 году благодаря спонсорской помощи. Сейчас она работает над повестью.

В свободное время Таштемирова вяжет, вышивает, делает оригами для того, чтобы финансово помочь родителям — пенсии по инвалидности не хватает на лекарства, которые ей необходимы.



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Кто: Бактыбек Кудубаев

Бактыбек Кудубаев перестал ходить из-за несчастного случая. Молодой человек упал с двухметровой высоты на спину и оказался парализован ниже спины.

Кудабаев проходил лечение, был прооперирован в Бишкеке и Караколе. В 2000 году, не видя результатов, он прекратил лечение.

Теперь он ремонтирует обувь, точит пилы и топоры. Иногда мастерит ножи и продаёт их. Фиксированных цен у мастера нет. Он берет столько, сколько дают.

Он научился этому ремеслу самостоятельно. Односельчане обращаются к нему с разными вопросами. Так как он делает всё вручную, он хочет купить швейную машинку для обуви.

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Кто: Нургазы

Нургазы — парень с ограниченными возможностями из отдаленного села Нарынской области.

Он с трудом добирался до школы по разбитым дорогам на коляске, но волонтеры «Элим барсынбы» подарили ему квадроцикл, чтобы парень больше не опаздывал на уроки.

Нургазы стал широко известен благодаря видеоролику, снятому журналистами радио «Азаттык». Видео под названием «Мечта» победило в номинации «Лучшее видео» на международной премии «Вебби».

Теперь школьник мечтает стать врачом.

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