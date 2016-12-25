Глава Ленинского района Бишкека заявил, что посольство Китая незаконно заняло часть улицы Бакаева, установив на ней бетонные блоки. Мэрия и посольство пока не комментируют ситуацию.

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Посольство Китая в Бишкеке установило бетонные блоки на улице Бакаева, чем вызвало недовольство со стороны местных властей.

Глава Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев считает, что блоки установлены незаконно, потому что они занимают часть улицы — по его оценке, дорога сузилась с шести до пяти метров.

«По закону их должны демонтировать. Напрямую связаться с посольством мы не смогли, охранники отказались нас пустить. Но мы направили письмо через куратора. Он пообещал оказать содействие в этом вопросе. Я не знаю точно, но в скором времени думаю, мы этот вопрос решим», — сказал Тынаев.

Ограждения также стали причиной недовольства бишкекчан — пользователь Медер Имакеев написал в фэйсбуке, что после установки бетонных блоков у местных жителей начались проблемы с передвижением.

«Теперь улица Бакаева на данном отрезке превратилась в узкий однополосный переулок», — написал он.

Мэрия города Бишкек пока не дает комментариев, являются ли блоки, поставленные на улице Бакаева, незаконными. Посольство Китая и вовсе недоступно для комментариев.

Бетонные блоки и дополнительные ограждения по периметру посольства Китая были установлены после того, как в конце августа этого года произошло нападение на дипломатическое представительство.

Смертник на автомобиле протаранил ворота и взорвал себя и машину на территории посольства. Кроме нападавшего, никто не погиб, пострадали трое сотрудников посольства — граждане Кыргызстана.

Министерство иностранных дел Китая назвало тогда произошедшее «актом экстремизма и насилия», а правоохранительные органы Кыргызстана пообещали расследовать нападение.

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