Трассы Кыргызстана, связывающие столицу с областями, будут перекрываться с 25 по 29 декабря на некоторых своих участках. По данным МЧС, каждое перекрытие не займет более двух часов — за это время будет проведен принудительный спуск лавин.

Искусственный спуск снежных лавин будет проводиться на трассах Бишкек — Ош, Мырзаке — Кара-Кульжа — Алай-Куу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Каныш-Кыя — Кызыл-Адыр, Красная Горка — Ак-Таш, Нарын — Казарман, Каракол — Энильчек и Барскоон — Ак-Шыйрак.

Как сообщила сотрудница пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Эльмира Шерипова, трассы будут перекрываться на разных участках во время искусственно вызванного схода лавин не более чем на два часа.

«На месте будут находиться сотрудники милиции, если вдруг снежная масса пойдет — они оцепят дорогу и очистят ее. Обстрелы будут проводиться с привлечением артиллерийского расчета Генерального штаба. Контролировать все это будет оперативная группа МЧС», — сказала она.

Шерипова добавила, что искусственный спуск лавин проводится для того, чтобы избежать чрезвычайных происшествий и жертв от резкого схода лавин на дорогу.

«Мы каждый год с декабря до февраля проводим обстрел участков, которые представляют угрозу. Наши лавинщики работают совместно с гидрометцентром Кыргызстана. Они определяют степень осадков и знают, когда они превышают норму. Специалисты проводят спуск лавин, оцепляя при этом дорогу, чтобы никто не пострадал», — сказала она.

МЧС сообщает, что при проезде по лавиноопасным участкам дорог необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.