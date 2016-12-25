В 2016 году мир спорта потрясли два крупных скандала, связанных с педофилией. Спортивные федерации знали о потенциально опасных тренерах и даже получали жалобы от родителей, но предпочитали замалчивать и откладывать решение проблемы в «долгий ящик» — только бы не испортить репутацию своей спортивной дисциплины.

Американские гимнастки

В августе этого года, в преддверии Олимпийских Игр в Рио, в Америке вспыхнул скандал. Журналисты газеты Indianapolis Star опубликовали статью, в которой привели факты наличия сексуального домогательства тренеров к юным гимнасткам.

Эта статья вызвала широкий резонанс и множество вопросов к федерации гимнастики США. Но ее глава Стив Пенни все обвинения в том, что федерация многие годы покрывает тренеров-педофилов, категорически отрицает.

В гимнастику девочки попадают в 3-4 года, а возрастной порог для участия в Олимпиаде — 16 лет. Тренер для каждой семьи здесь «друг и надежда» на медали и успех ребенка. От него же зависит и репутация федерации.

По словам журналистов, американская федерация гимнастики многие годы никак не реагировала на жалобы пострадавших девочек и их родителей. Все заявления складывались в отдельную папку, которую никто никогда не открывал. К 2006 году жалоб в папке набралось на 54 человек, сколько таких жалоб поступило после — неизвестно.

«В прокуратуре были шокированы. Они не представляли, что такое может быть. Моей дочери сейчас 26 лет. А это происходило, когда ей было 10-11. И федерация до сих пор ничего не сделала, чтобы это остановить», — говорит Джин Робинсон, мать одной из пострадавших.

Заявления писались о сексуальных домогательствах, совращении несовершеннолетних, публикации детской порнографии. Однако тренеры уверяли девочек, что все это необходимо для того, чтобы лучше узнать об их физических способностях, с целью грамотнее организовать тренировки.

Подняв архивы, журналисты узнали о 368 случаях домогательств к юным спортсменкам за последние 20 лет. Федерация гимнастики, желая сохранить имидж своего вида спорта, не передавала властям заявления родителей. Максимум — тренер менял зал, но работать с детьми не переставал.

Например, Марвин Шарп — лучший тренер 2010 года. Заявления на его имя начали поступать в 2011 году. Однако федерация предпочла не обращать на них внимание. Шарп продолжал работать тренером вплоть до дня своего ареста в 2015 году.

Или Джеймс Белл. На него начали поступать жалобы еще в 90-х годах, однако арестовали его только в 2015.

«Неважно, кого ты хочешь защитить, неважно, что эти тренеры – часть организации. Вы хотели спасти репутацию организации. А как насчет того, чтобы спасти меня?», – говорит Карлин Брицке, одна из подопечных Белла.

Несколько тренеров уже получили свои сроки, однако ясно, что это далеко не конец истории. Жертвы тренеров-педофилов все чаще заявляют о себе и призывают сделать то же самое тех, кто все еще скрывает факты домогательства.

Английские футболисты

В конце ноября на родине футбола разразился грандиозный скандал. Все началось с заявления экс-игрока «Крю Александра», «Бери» и «Шэффилд Юнайтед» — 43-летнего Энди Вудворда.

В интервью британской телерадиовещательной корпорации (BBC) Вудворд признался, что будучи воспитанником «Крю Александры», в течение четырех лет подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера — Барри Беннела.

«Я играл в футбол, а тренер предложил провести несколько тренировок с ним. Началось все с нескромных прикосновений, а потом он изнасиловал меня», — сказал футболист.

Когда мальчику было 14, тренер-педофил женился на его 16-летней сестре. По словам Вудворда, этот факт окончательно подкосил его психику. Он не мог рассказать о насилии взрослым, так как Беннел грозился тем, что это поставит крест на его карьере футболиста.

Признаться он смог только сейчас, спустя много лет, когда Беннел сидит за решеткой.

Известно, что еще в 90-х, когда Беннел работал в «Крю Александра», родители юных футболистов уже заявляли о сексуальном насилии в отношении их детей. Но он не был уволен с поста, его просто перестали оставлять с детьми наедине. Позже тренера-педофила все же посадили.

Через несколько дней после признания Вудворда, о домогательствах со стороны Беннела рассказал другой бывший игрок «Крю Александры» 44-летний Стив Уолтерс.

В интервью The Guardian Уолтерс признался в том, что так же как и Вудворд подвергался насилию со стороны тренера. Будучи одним из самых перспективных молодых футболистов, он не мог рассказать о домогательствах со стороны влиятельного тренера, боясь за свою карьеру.

В 17 лет у Уолтерса было обнаружено тяжелое заболевание, которое, по мнению врачей, могло быть передано лишь половым путем. И как итог: вместо лучших клубов Англии, молодой футболист скатился в низшие дивизионы, а сильнейшая психологическая травма привела к нескольким попыткам суицида.

Шокирующих признаний становилось все больше с каждым днем. На специальную горячую линию, открытую после начала скандала, в первый же день поступило более сотни звонков.

Среди имен насильников был не только Беннел, что позволяет говорить уже об общенациональном масштабе.

Футбольная ассоциация Англии объявила о начале собственного расследования этих дел. Как сообщается, случаи насилия над детьми были зафиксированы в «Манчестер Сити», «Сток Сити», «Ньюкасле» и других клубах высшего английского дивизиона.

The Telegraph утверждает, что клубы вполне могли знать о существующих в юношеских командах проблемах, однако решили просто заплатить молодым игрокам за молчание.

На данный момент расследование по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним продолжается и оно непрерывно пополняется новыми фактами и признаниями.

Речь может идти не только о футболе, но и о других видах спорта.

Главное фото: Футбольная ассоциация Англии/TheFA.com