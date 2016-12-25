Самолет Минобороны России рухнул в море в районе города Сочи. Среди 92 пассажиров — съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза», и музыкальный ансамбль имени Александрова.

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Кратко:

— Минобороны сообщило, что Ту-154 разбился в Черном море в районе Сочи;

— На борту самолета находилось 92 человека, в том числе военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для российских военных;

— Среди погибших — операторы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза»;

— Найдено место крушения и тела семи погибших;

— Источники российских информагентств сообщают, что самолет упал или из-за неисправности, или из-за ошибки пилота.

Подробно:

Как сообщило Минобороны России, самолет Ту-154 упал в Черное море в районе города Сочи.

Самолет Ту-154 вылетел из Подмосковья в Сирию, остановился для дозаправки в Сочи и разбился спустя семь минут после взлета.

На борту находилось 92 человека, среди них были военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты собирались дать на российской авиабазе Хмеймим новогодний концерт.

«При выполнении планового перелета с аэродрома, в [районе] города Адлер в 5:40 пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа», — сообщает информагентство Интерфакс.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

Жертвы крушения

Фото: НТВ
Фото: НТВ

На месте крушения найдены тела семи погибших. Опознаны тела Артура Лебедева и Нины Зотовой.

Всего на борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, состоящего из 68 человек.

Солист ансамбля Вадим Ананьев не поехал со своими коллегами из-за рождения сына. Только потому он остался жив.

В списке пассажиров была и общественный деятель Елизавета Глинка (Доктор Лиза, врач, получивший известность после вывоза детей с украинской территории во время боевых действий на Донбассе). Это подтвердил ее супруг.

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что среди пассажиров было трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Телеканал «Звезда» также сообщил, что на борту разбившегося Ту-154 также находились три сотрудника телеканала их телеканала: корреспондент телеканала Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Телеканал «Звезда»

Названы имена членов съемочной группы телеканала «Звезда» на борту Ту-154

25 декабря 2016, 10:18

Телеканал «Звезда» публикует имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря у берегов Сочи. Корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор — Александр Суранов, и помощник оператора — Валерий Ржевский.

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НТВ также подтвердили гибель своих сотрудников.

Полный список опубликован на сайте Министерства обороны России.

Место крушения

Члены поисково-спасательной службы обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154.

«При обследовании акватории в шести-восьми километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В МЧС России подтвердили обнаружение места падения самолета.

Версии причины катастрофы

Источник информагенства «Интерфакс» предположил несколько версий причины падения самолета.

По его словам, недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

«Птица могла попасть в двигатель самолета», — сказал он.

Масляное пятно на найденных обломках самолета, по его мнению, может говорить о плохом качестве топлива.

«Кроме технической неисправности самолета, рассматривается версия и качества топлива», — сказал он.

МЧС России направило в Сочи спасателей и водолазов отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Специалисты примут участие в поисковой операции Министерства обороны в районе крушения самолета Ту-154.

«В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются», — сказал Игорь Конашенков Министр обороны России.

Фото: Антон Громов / LiveJournal

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