Самолет Минобороны России рухнул в море в районе города Сочи. Среди 92 пассажиров — съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза», и музыкальный ансамбль имени Александрова.

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Кратко:

— Минобороны сообщило, что Ту-154 разбился в Черном море в районе Сочи;

— На борту самолета находилось 92 человека, в том числе военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для российских военных;

— Среди погибших — операторы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза»;

— Найдено место крушения и тела семи погибших;

— Источники российских информагентств сообщают, что самолет упал или из-за неисправности, или из-за ошибки пилота.

Подробно:

Как сообщило Минобороны России, самолет Ту-154 упал в Черное море в районе города Сочи.

Самолет Ту-154 вылетел из Подмосковья в Сирию, остановился для дозаправки в Сочи и разбился спустя семь минут после взлета.

На борту находилось 92 человека, среди них были военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты собирались дать на российской авиабазе Хмеймим новогодний концерт.

«При выполнении планового перелета с аэродрома, в [районе] города Адлер в 5:40 пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа», — сообщает информагентство Интерфакс.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

Жертвы крушения

На месте крушения найдены тела семи погибших. Опознаны тела Артура Лебедева и Нины Зотовой.

Источник сообщает, что обнаружено семь тел погибших при крушении Ту-154https://t.co/HdJBUJUiS2 — ТАСС (@tass_agency) 25 декабря 2016 г.

Всего на борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, состоящего из 68 человек.

Валерий Яковлевич Компаниец работал замруководителя ансамбля с 1982 по 1993 годы. Облетел с ним полмира. У входа в здание преклонил колени pic.twitter.com/bNc5jgXbwI — Александр Рогоза (@rogozavr) 25 декабря 2016 г.

Солист ансамбля Вадим Ананьев не поехал со своими коллегами из-за рождения сына. Только потому он остался жив.

Солист ансамбля Александрова Вадим Ананьев: У меня родился сын, и я остался дома, а не полетел вместе с коллегамиhttps://t.co/DWMyZe0rVB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.

В списке пассажиров была и общественный деятель Елизавета Глинка (Доктор Лиза, врач, получивший известность после вывоза детей с украинской территории во время боевых действий на Донбассе). Это подтвердил ее супруг.

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что среди пассажиров было трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

Телеканал «Звезда» также сообщил, что на борту разбившегося Ту-154 также находились три сотрудника телеканала их телеканала: корреспондент телеканала Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

НТВ также подтвердили гибель своих сотрудников.

Полный список опубликован на сайте Министерства обороны России.

Место крушения

Члены поисково-спасательной службы обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154.

«При обследовании акватории в шести-восьми километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В МЧС России подтвердили обнаружение места падения самолета.

Версии причины катастрофы

Источник информагенства «Интерфакс» предположил несколько версий причины падения самолета.

По его словам, недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк.

«Птица могла попасть в двигатель самолета», — сказал он.

Масляное пятно на найденных обломках самолета, по его мнению, может говорить о плохом качестве топлива.

«Кроме технической неисправности самолета, рассматривается версия и качества топлива», — сказал он.

МЧС России направило в Сочи спасателей и водолазов отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Специалисты примут участие в поисковой операции Министерства обороны в районе крушения самолета Ту-154.

«В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются», — сказал Игорь Конашенков Министр обороны России.

Фото: Антон Громов / LiveJournal

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