Кыргызская команда «Азия Микс» добилась высшего достижения в КВН — стала чемпионом Высшей лиги. Как же команда из Кыргызстана прошла путь от своего создания до победы?

Впервые в истории КВН чемпионом Высшей лиги стала команда из Кыргызстана — «Азия Микс» обошла остальных финалистов 24 декабря и победила в сезоне 2016 года.

«Азия Микс» — первая команда из Кыргызстана, которая завоевала высшую награду в КВН. Кроме того, это первый за последние 10 лет чемпион Высшей лиги не из России.

Что было до «Азии Микс»

«Азия Микс» появилась в 2009 году по инициативе капитана команды Эльдияра Кененсарова. Сам шоумен начал карьеру в Клубе веселых и находчивых еще в 2004 году, выступая за сборную центральноазиатского региона «Голос Азии» и команду Кыргызско-российского Славянского университета.

Позже он выступал в составе команды «Сборная КВН Кыргызстана» — она победила в Уральской лиге в Челябинске, а затем, по итогам Сочинского фестиваля 2006 года, прошла в Первую лигу. Но там команда вылетела на ⅛ финала.

В том же 2006 году Кененсарова пригласили в качестве автора шуток в команду Казахстанско-британского технического университета.

В 2007 году появился культовый образ гопника Бакыта с гнусавым голосом и коронной фразой: «Э, Санжар!» Автором образа был младший брат Эльдияра — Эрмек Кененсаров. Собственно, именно он должен был выступать с ним на сцене КВН.

Однако Эрмек не смог приехать на игру и в этом образе на сцену вышел Эльдияр. Позже, после основания «Азии Микс», образ Бакыта вернули его автору Эрмеку.

В 2008 году Эльдияр покинул казахскую команду и отправился на телевидение — он играл вместе с будущим сценаристом сериала «Кухня» Жаннатом Керимбаевым в юмористическом проекте «Лига наций». Кыргызских КВНщиков признали лучшими в проекте.

После «Лиги наций» Кененсаров начал заниматься возрождением КВН в Кыргызстане. Он создал творческое объединение «KG Club» и в 2010 году запустил скетчком «Большие люди», который приносит популярность множеству молодых КВНщиков.

Авторская группа «KG Club» становится основным ядром команды «Азия Микс».

Эпоха «Азии Микс»

В 2009 году на свет появилась «Азия Микс». Первое успешное выступление команды за пределами Кыргызстана было в 2011 году в Сочи — тогда «Азия Микс» впервые представила широкой публике образ Бакыта.

В 2012 году «Азия Микс» побеждает в ⅛ финала Первой лиги КВН, но не самое успешное выступление заставляет команду задуматься и кардинально поменять стиль игры.

Изменения — трансформация образов, смена музыки, новые шутки — идут на пользу команде и позволяют ей стать чемпионами Первой лиги КВН. Победа открывает «Азии Микс» дорогу в Высшую лигу.

В Высшей лиге КВН кыргызская команда начинает играть с 2013 года. «Азия Микс» начинает позиционировать себя, как «сборную азиатских национальностей».

В 2013 и 2014 годах команда не доходит до полуфинала. В 2013 году команда проигрывает в ¼ командам «КэмБридж», «Город Пятигорск» и «Факультет журналистики». В ¼ «Азия Микс» проигрывает и в 2014 году — ее соперниками по игре были команды «Союз», «Сборная города Мурманска», «Саратов» и «Молодость».

К 2015 году состав команды меняется и появляется та «Азия Микс», которую сейчас все знают. На сцене новые образы — узбекская актриса, таджикский певец, казахский шаман и кыргызский студент-хипстер. Фронтменами команды остались братья Кененсаровы.

Но в 2015-м команда немного не дотянула и выбыла из полуфинала, уступив команде из Дагестана. В том же году команда завоевала Большой КиВиН в темном, третью по значимости награду в мире КВН.

2016: Год побед

2016 год. Сезон триумфа и победы «Азии Микс».

В начале года команда отправилась на фестиваль в Сочи, где во втором туре к команде присоединился кыргызский юморист Аким Карасаев. К этому моменту он добился известности в качестве участника юмористического шоу на телеканале ТНТ.

Игра «Азии Микс» в Сочи строилась на решении Кененсарова завершить путь команды в КВН. Но в конце игры капитан команды доверил будущее «Азии Микс» зрителям — он предложил им проголосовать, продолжить ли команде выступать в КВН или нет.

Зрительский зал единогласно проголосовал за то, чтобы команда дальше боролась за победу. И этот выбор стал решающим в успехе «Азии Микс».

По итогам второго тура сочинского фестиваля команда из Кыргызстана прошла в новый сезон Высшей лиги КВН. «Азия Микс» дошла до финала и в борьбе за чемпионство обыграла казахскую команду «Спарта», сборную Московского цирка и сборные городов Мурманск и Ярославль.

Всего «Азия Микс» набрала 10,9 баллов, опередив «спартанцев» на 0,3 балла. В качестве приза «Азия Микс» получила денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.