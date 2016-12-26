Иссык-Куль: Девушку похитили в Казахстан для принудительного брака

На платформу обратился правозащитник Камиль Рузиев с сообщением о том, что девушка, похищенная два года назад в Казахстан, не может вернуться на родину в Кыргызстан. К правозащитнику обратились родители девушки.

По словам Камиля Рузиева, девушку украли в Казахстан более двух лет назад, чтобы принудить к браку. Похититель и девушка были знакомы до этого момента.

Родители Айназик (имя изменено) рассказали, что они жители одного из прибрежных сел южного берега Иссык-Куля.

Айназик было 21 год, когда ее «украл в жены» парень, с которым она была знакома. По словам родителей, их дочь не подозревала о планируемом похищении и ее украли против воли.

По словам мамы девушки, похититель и его сообщники затолкали девушку в машину и перевезли через границу Казахстана. У Айназик не было паспорта и других документов. Свидетельство о рождении осталось у родителей в Кыргызстане.

«Возможно, они не переходили через таможню, а пересекли границу через реку», — сказала мама девушки.

По словам мамы девушки, ее дочь уже более двух лет находится в Казахстане. Она сожительствует с похитителем, родила ему ребенка и беременна вторым. Родители Айназик рассказали, что их дочь является жертвой домашнего насилия — все это время ее бьет мужчина, с которым ей приходится жить.

Родители девушки хотят вернуть свою дочь обратно в Кыргызстан, но не знают, как это сделать, потому что у Айназик нет документов, чтобы пересечь границу.

По словам родителей, они общаются с дочкой только по телефону и очень редко. В Казахстан за ней они не ездили, потому что не знаю, где она живет.

Юрист партнерской группы «Прецедент» Эдиль Эралиев рассказал, как можно возвратить Айназик в Кыргызстан. По словам юриста, девушка должна обратиться в посольство Кыргызстана в Казахстане, для того, чтобы получить паспорт.

Родители девушки также должны передать свидетельство о рождении в посольство Кыргызстана в Казахстане. Родители могут обратиться в Министерство иностранных дел и к Омбудсмену за оказанием какой-либо помощи.

«Нужно рассказать о сложившейся ситуации, и просить помощи у Омбудсмена в вызволении ее из другого государства, так как в отношении нее применяются разного рода незаконные действия, и она там находится против своей воли», — сказал юрист.

По словам Эралиева , похититель и его сообщники нарушили ряд статей Уголовного кодекса Кыргызстана, и их могут лишить свободы на срок до десяти лет.

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