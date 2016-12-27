Как выглядит ваш Бишкек? Все мы привыкли к определенным ракурсам этого города, по которым узнаем улицы, дома, кварталы. Но так ли узнаваем город, если смотреть на него с другой стороны?

Kloop.kg провел фотоэксперимент и попытался запечатлеть узнаваемые части города, его характерную архитектуру с необычного ракурса. Как оказалось, с определенного угла Ошский рынок выглядит как лодочный док, ТЭЦ — вылитый «Ходячий замок» Миядзаки, а центральная мечеть — дворец, списанный из мультфильмов Диснея.