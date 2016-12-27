Как выглядит ваш Бишкек? Все мы привыкли к определенным ракурсам этого города, по которым узнаем улицы, дома, кварталы. Но так ли узнаваем город, если смотреть на него с другой стороны?

Kloop.kg провел фотоэксперимент и попытался запечатлеть узнаваемые части города, его характерную архитектуру с необычного ракурса. Как оказалось, с определенного угла Ошский рынок выглядит как лодочный док, ТЭЦ — вылитый «Ходячий замок» Миядзаки, а центральная мечеть — дворец, списанный из мультфильмов Диснея.

Дымящие трубы ТЭЦ напоминают нам о Ходячем замке волшебника Хоуло. Кажется замок вот-вот остановится, и где то у Аламединского рынка за покупками выйдет девочка-старушка Софи.
Дымящие трубы ТЭЦ напоминают нам о Ходячем замке волшебника Хоуло. Кажется замок вот-вот остановится, и где то у Аламединского рынка за покупками выйдет девочка-старушка Софи.
Когда-нибудь Первомайский районный суд, мэрия Бишкека и Главархитектура заметят, как красиво здание суда. И, возможно, тогда оно будет отремонтировано, покрашено, а его архитектура порадует горожан былой красотой.
Когда-нибудь Первомайский районный суд, мэрия Бишкека и Главархитектура заметят, как красиво здание суда. И, возможно, тогда оно будет отремонтировано, покрашено, а его архитектура порадует горожан былой красотой.
Глядя на центральную мечеть, мы вспоминаем не то замок Золушки, не то дворец принцессы Жасмин. Ясно одно, нам мерещится нечто волшебное - из мира Дисней.
Глядя на центральную мечеть, мы вспоминаем не то замок Золушки, не то дворец принцессы Жасмин. Ясно одно, нам мерещится нечто волшебное — из мира Диснея.
Близость гор дезориентирует и внушает нам мысль, что фото сделано где-то в микрорайонах. И только арка выдает, что это здание на пересечении улицы Ибраимова и Чуй.
Близость гор дезориентирует и внушает нам мысль, что фото сделано где-то в микрорайонах. И только арка выдает, что это здание на пересечении улицы Ибраимова и Чуй — в самом центре города.
Есть что-то сказочное и грустное в этих башенках. Как будто в них заключены разлученные влюбленные, которые каждый день вынуждены смотреть друг на друга, стоя меж колонн. Но нет, в башенка заключены МУК и банк. Никакой романтики.
Есть что-то сказочное и грустное в этих башенках. Как будто в них заключены разлученные влюбленные, которые каждый день вынуждены смотреть друг на друга, стоя меж колонн. Но нет, в башенка заключены университет и банк. Никакой романтики.
Тут мало необычного, признаем это. Но это взгляд на характерную архитектуру Бишкека - монотонную и серую.
Тут мало необычного, признаем это. Но это взгляд на характерную архитектуру Бишкека — монотонную и серую.
Бишкек, омываемый туманом. И горная гряда, похожая на спину Годзилы.
Бишкек, омываемый туманом. И горная гряда, похожая на спину Годзилы.
Бишкек парк неузнаваем, если смотреть на него сверху. Правда, ничего волшебного в его бетонных коробках нет.
Бишкек парк неузнаваем, если смотреть на него сверху. Правда, ничего волшебного в его бетонных коробках нет.
Музыкальная школа имени Шубина похож на картонный макет юного архитектора.
Музыкальная школа имени Шубина похожf на картонный макет юного архитектора.
В очередной раз близость гор внушает нам, что фото сделано в микрорайонах. На самом деле это гряда домов-близнецов в Востоке-5.
В очередной раз близость гор внушает нам, что фото сделано в микрорайонах. На самом деле это гряда домов-близнецов в Востоке-5.
Жаль, что многоквартирные дома Бишкека не отличаются изяществом и красотой. Сверху они выглядят совсем как пластиковые поделки.
Жаль, что многоквартирные дома Бишкека не отличаются изяществом и красотой. Сверху они выглядят совсем как пластиковые поделки.
Не знай мы наверняка, что на фото Ошский рынок, мы были бы уверены, что это лодочные доки торгового городка.
Не знай мы наверняка, что на фото Ошский рынок, мы были бы уверены, что это лодочные доки торгового городка.
С этого ракурса Театр оперы и балета похож на здание, расположенное, например, в Стамбуле. Только белые гаргульи выдают не восточное происхождение архитектуры театра.
С этого ракурса Театр оперы и балета похож на здание, расположенное, например, в Стамбуле. Только белые гаргульи выдают не восточное происхождение архитектуры театра.