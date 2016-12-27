В Парламенте сообщили, что не собираются увольнять гардеробщицу из-за твита, который опубликовал глава ОТРК Илим Карыпбеков. В своем твиттере он написал, что гардеробщица покинула свое рабочее место и оставила записку, что можно зайти и взять свою одежду.

Пресс-служба парламента распространила сообщение, что информация об увольнении гардеробщицы не соответствует действительности.

«О.Мамытову не увольняют, она продолжает исполнять обязанности гардеробщицы», — сказано в сообщении пресс-службы.

Глава Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков написал своём твиттере 26 декабря, что гардеробщица в парламенте оставила свое рабочее место и написала записку, что каждый сам может взять свою куртку.

«Сегодня пока вышел с заседания комитета Жогорку Кенеша, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания!» — написал он.

Сегодня пока вышел с заседания комитета ЖК, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания! 😀 pic.twitter.com/BdWHStTP2a — ilim karypbekov (@ilimkm) December 26, 2016

Корреспондент издания «Вечерний Бишкек» стала свидетельницей того, как гардеробщицу отчитывали в парламенте и пригрозили увольнением.

Гардеробщицу собирались уволить, потому что она отошла в туалет.

«Я, невзирая на холод, с утра до вечера сижу в гардеробе. Зарплата 6300 сомов. Вчера оставила табличку с надписью “Пожалуйста, зайдите и возьмите свою одежду” и отошла в туалет, а один большой человек выразил недовольство и написал об этом в интернете. Теперь составляют акт, чтобы уволить меня с работы», — сказала она изданию Super.kg.

Карыпбеков извинился перед гардеробщицей через свой фэйсбук. Он написал, что ничего плохого и оскорбительного работнице гардероба не говорил, а просто опубликовал записку.

«Я указал, что на месте нет никого и то, что вещи можно взять самостоятельно. […] В парламент большое количество людей, и не все они такие честные как эта женщина. Кто даст гарантию, что кто-то не заберет чужие вещи. А женщину потом заставят платить за это. Разве это хорошо?» — написал он.

Карыпбеков также добавил, что «все должны выполнять свои обязанности четко».