Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что возбуждение дела против его соратницы Аиды Саляновой — это «попытка расправы над политическими оппонентами». Дело было возбуждено из-за восстановления адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

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Текебаев сделал своё заявление 27 декабря во время выступления перед журналистами в парламенте.

Он заявил, что дело против Саляновой, которая в прошлом была генеральным прокурором и министром юстиции — это «попытка расправы над политическими оппонентами».

И Салянова, и Текебаев сейчас почти единственные депутаты в парламенте, которые вступили в открытое противостояние с нынешними властями, в частности, в лице президента Алмазбека Атамбаева.

«Это пример фальсификации уголовного дела. В 2010 году лицензия Елисеева была восстановлена, и он тогда на это имел законное право. Если бы даже в ходе рассмотрения этого вопроса были допущены какие-то вещи, для законодательства это не имело бы значительных последствий. Максимум — замечание и увольнение министра», — сказал Текебаев.

Алексей Елисеев — юрист и соратник Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева. В Кыргызстане юриста приговорили к 6 годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций».

Сейчас Елисеев находится в Латвии, где он получил политическое убежище после свержения режима Бакиева в апреле 2010 года.

Дело против Саляновой

О деле против Саляновой стало известно 26 декабря — её обвинили в злоупотреблении должностным положением в её бытность министром юстиции в 2010 году.

В 2010 году Салянова возобновила действие адвокатской лицензии Елисеева, сейчас она настаивает на том, что тогда не было причин для того, чтобы не возобновлять лицензию.

Расследованием дела Саляновой будет заниматься Следственное управление Генеральной прокуратуры. Сама Салянова также занимала должность генерального прокурора с 2011 по 2015 год.

Сама Салянова сказала радио «Азаттык», что в возбужденном против нее деле нет состава преступления, и что она будет защищать свои интересы в рамках законодательства.

«Наверное, они собрали материалы в удобном для себя ракурсе. С ними тоже нужно ознакомиться. Не знаю какие у них имеются материалы, у кого какие показания брали. Я до этого тоже говорила о принуждении к даче показаний. Теперь ознакомимся с материалами», — сказала она.

Фото: Азаттык

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