В Кыргызстане на контрактной основе обучаются несколько тысяч иностранных студентов из Индии. Студенты рассказали, что сталкиваются с вымогательством со стороны милиционеров. В Министерстве иностранных дел заявили, что ни одного заявления о вымогательстве сотрудниками милиции от студентов не поступало.

Оригинал материала опубликован на сайте IWPR. Автор: Мырзайым Жаныбек кызы.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются студенты, – постоянные придирки и вымогательства на улицах со стороны милицонеров. По словам студентов, даже если у них все в порядке с документами, милиционеры начинают угрожать, что посадят в «обезьянник», и тогда студенты вынуждены договариваться с ними. Средняя цена за освобождение от назойливых милиционеров составляет 500 сомов.

Равнодушие и трудности, с которым столкнулись студенты, когда отправляли тело умершего сокурсника из Оша в Индию, стали последней каплей в чаше терпения иностранцев. Они устроили первый и открытый протест у главного корпуса Ошского государственного университета. Студенты озвучили 15 требований, главные из которых – защита от вымогательств местной милиции и обеспечение безопасности студентов в городе.

Раму — студент 4 курса. В отличие от других студентов он говорит на русском языке. Он заявляет, что каждому иностранному студенту приходится давать деньги милиции.

— Большая часть студентов, особенно первокурсники, не знают русского языка. У них милиция просит много денег — от 500 до 3 тысяч сомов. Тем, кто не дает, грозят депортацией или что поймают их с наркотиками. Мы боимся милиционеров на улицах, так как там никто нам не поможет. Мы остаемся одни. В Бишкеке есть представитель Индии, я обращался к нему, говорил, что у меня милиционеры взяли деньги. Я хотел написать заявление на них, но он сказал не пиши, потому что если я в другой раз попадусь, меня депортируют.

Раму добавил, что Кыргызстан — это страна, которая не может защитить иностранцев. При помощи Раму, который выступил переводчиком, мы опросили около 50 студентов. Из них только двое не сталкивались с вымогательством со стороны милиционеров, остальные рассказали о том, как давали деньги людям в форме.

Студент Хариом рассказал про свой случай:

— Мы вышли с друзьями из общежития. К нам подошел милиционер. У него с собой был нож. Он стал требовать, чтобы мы вытащили из карманов все, что у нас есть. Он забрал 550 сомов и телефон.

Студент 2 курса Зубер также неоднократно сталкивался с незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов. Он помнит, как сильно болел, но милиционеры вместо того, чтобы помочь, наоборот, запугав его, забрали у него 1000 сомов.

— Я сильно заболел, двое моих друзей пришли меня проведать. Мы вместе поехали в больницу. Нас остановили милиционеры и стали расспрашивать, что мы делаем на улице ночью. Мы объяснили ситуацию, показали все документы. Они стали требовать деньги, я отказался. Милиционеры стали угрожать нам, что посадят нас в тюрьму, стали требовать вытащить из карманов все деньги. В итоге нам пришлось отдать 1 тысячу сомов.

На милицию в основном жалуются парни. Ни одна из девушек, к которым мы обратились, не имела проблем с правоохранительными органами. В Оше иностранцам-парням жить вдвойне тяжелее. Их запугивают не только милиционеры, но и некоторые местные жители, которые отбирают у них деньги и телефоны. Приехавший из Индии Зафар рассказал о случае, который произошел с его родным братом:

— Брата окружили ребята и стали требовать денег. Их было 5-6 человек. Брату пришлось отдать 100 долларов. Мы не пожаловались в милицию, так как ее сотрудники сами нередко вымогают деньги, разве они нам помогут?

Иностранцы, как правило, не жалуются в уполномоченные органы, если сталкиваются с вымогательством, потому что, по их мнению, расследование ничем не заканчивается. Поэтому они либо просто отдают деньги милиционерам, либо решают вопросы «по-кыргызски» через посредников. Посредниками выступают фирмы, которые привозят студентов из Индии и Пакистана в Кыргызстан на обучение.

По словам представителя фирмы World choice international в Оше Васима Мухаммада, каждый день к нему звонят студенты с жалобами, что их задержали милиционеры, просят помочь. Живущий в городе уже более 20 лет Васим связывается со знакомыми из органов и помогает иностранцам.

— Ежедневно сотрудники милиции нарушают законы. Например, пойдешь на базар, просят показать паспорт, показываешь, все равно просят оставить 100-200 сомов. Мы что должны отдавать им все свои деньги, как будто налоги. Иногда мы писали жалобы на них. Один раз милиционеры поймали студента, у него не было рядом ни паспорта, ни денег. Его усадили в машину, довезли до окраины города и сказали, чтобы он сам добирался до дома. Студент запомнил номер авто.

Иногда, конечно, наказывают милиционеров, но у них есть знакомые, и дело не доводят до конца. Бывало, когда местные жители отбирали телефон, мы писали заявления, но в таких случаях в милиции требуют каждый день приходить к ним, дело затягивается. Потом просят обед купить, дать деньги на бензин, обещают после этого искать виновных.

Если студент начинает пропускать занятия, то учителя начинают требовать деньги за пропуски. Везде требуют деньги. Потом студент уже и не хочет искать телефон, а дело остается нераскрытым.

С произволом милиции сталкиваются иностранцы не только в Оше, но и Бишкеке. Студент Кыргызской государственной медакадемии на условиях анонимности рассказал, что всем кажется будто у иностранцев много денег, но на самом деле они тоже бедны:

— Иностранные граждане всегда под присмотром милиции. Сотрудники думают, что у иностранцев много денег. Они думают, что нам легко находить деньги и требуют у нас по 2-3 тысячи сомов. Но для нас это тоже большие деньги.

По словам представитель фирмы World choice international в Бишкеке Магарде Бхупендра, милиция в столице тоже вымогает деньги у иностранцев.

Но сотрудники правоохранительных органов опровергают такие данные. По словам пресс-секретаря Ошского городского управления внутренних дел Замира Сыдыкова, до настоящего времени от иностранцев не поступало ни одного заявления с жалобой на сотрудников милиции.

— Если такие факты есть и если милиционеры действительно оказывали на них давление, они могут обращаться с заявлением. О фактах давления они могут говорить своим учителям, через ректорат, деканат обращаться к нам. Они могут также обратиться и в прокуратуру. Об этом иностранные студенты прекрасно знают.

Позицию Ошского городского управления внутренних дел подтвердили и в МВД. По словам представителя пресс-службы ведомства Эрниса Осмонбаева, к ним также не поступало ни одного заявления по этому поводу. Но он сказал, что есть мошенники, которые прикрываясь именем милиции, вымогают деньги у иностранцев.

— У нас нет фактов о грабежах иностранных граждан, студентов. Если студенты сталкиваются с таким произволом, то они должны обязательно обращаться в органы. Есть много мошенников, которые прикрываясь милицией, отбирают деньги у граждан. Поэтому если кто-то требует деньги, нужно обязательно попросить у них удостоверение, постараться запомнить его данные. Если есть какие-то подозрения, надо обращаться в милицию. У нас есть служба собственной безопасности. Она реагирует на заявления граждан.

По словам ректора Ошского госуниверситета Каныбека Исакова, такая ситуация между иностранными студентами и милицией продолжается уже 20 лет. МВД не реагирует на факты вымогательств, пока нет официальных заявлений.

— С 1995 года мы начали экспорт знаний. И все это время не решается проблема взаимоотношений между иностранными студентами и милицией. Бывали случаи, когда милиционеры ловили студентов или шли к ним в квартиры, занимались вымогательством, чем нарушали их права. Когда к нам приходят и жалуются студенты, мы обращаемся в городские, областные отделения милиции, иногда в прокуратуру.

Правозащитница Калича Умуралиева считает неправомерными действия милиции, которая без повода останавливает иностранных граждан.

— С фактами незаконных проверок сталкиваются не только иностранцы, но и наши студенты. Милиционеры под предлогом проверки документов останавливают всех подряд. Но милицию-то создавали не для этих целей. Сотрудники должны работать в рамках своих функциональных обязанностей.

Они должны вмешиваться только тогда, когда поступают факты нарушения закона или общественного порядка. А просто останавливать всех подряд у милиции нет права. Другое дело, если проводятся рейды по проверке иностранцев на основании распоряжения. Повторюсь, иностранные студенты находятся в КР на законных основаниях.

Фирмы, которые привозят иностранных студентов, обращаются в МИД, дипломатические представительства с просьбой решить эти проблемы. По словам Васима Мухаммада, на время подобные проверки прекращаются, но спустя время все возвращается на круги своя. Он также добавил, что последние два года процесс привлечения студентов наладился и наметилась тенденция увеличения желающих приехать в Кыргызстан на учебу. Но неправомерные действия милиции и незащищенность студентов отбивает желание ехать в Кыргызстан у многих студентов.

— Сейчас в интернете студенты могут написать о незаконных действиях милиции. Все это будет в открытом доступе. Те, кто хочет учиться в Кыргызстане, ищут информацию о стране, о том, как тут живется. Многие пишут в комментариях, что Ош хороший город, но люди, милиция связаны с криминалом. Это, конечно, создает негативный имидж городу.

Васим Мухаммад сказал, что в Оше обучается 1,5 тысячи иностранных студентов, каждый из них тратит на обучение и проживание по 5-6 тысяч долларов в год. Эти деньги тем или иным образом уходят в бюджет страны.

В настоящее время Ошский госуниверситет пытается решить проблемы с безопасностью. Теперь иностранным студентам будет помогать адвокат, который знает их язык.



— Для решения проблемы мы намерены нанять юриста для студентов. Студентам не придется одним идти в органы, их будет сопровождать адвокат. Это делается для того, чтобы не допускались случаи нарушения прав студентов. Юрист будет оказывать им правовую помощь, а в случае незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, обращаться в уполномоченные органы. Мы ищем юриста, который знает английский язык, — говорит Исаков.

Кроме того, поддержку иностранным студентам выразил готовность оказать и Эдвокаси центр по правам человека в Оше. По словам представителя центра Улана Бекмуратова, они уже оказывали юридическую помощь двум гражданам Пакистана.

— К нам обратились два гражданина Пакистана. Первым обратился Шакирулло Мухаммад. В 2013 году в Бишкеке на стоянке Ош-Бишкек его избили водители. Мы обратились в Посольство Пакистана в КР, после чего милиция нашла водителей и потерпевшему вернули деньги. Во втором случае к нам обратился в 2011 году студент мединститута 1986 года рождения Халид Хасан. Он жаловался на угрозы со стороны милиции. Его проблема была решена после обращения в прокуратуру.

Эдвокаси центр специализируется на вопросах внутренней миграции граждан, оказывает бесплатную юридическую помощь уязвимым слоям населения.

— Мы согласились помогать иностранным студентам, потому что в Оше нет правозащитного фонда или специализированной организации. В нашем центре дается бесплатная юридическая консультация: как писать заявление, разъясняются нормы законов. Но мы не даем сопровождение. Студенты не знают, как правильно обращаться в прокуратуру, милицию, было бы хорошо, если бы была организация, которая помогала им.

По данным Министерства образования и науки Кыргызстана, в стране обучаются более 10 тысяч иностранных студентов. В основном, это граждане Казахстана, Китая, Индии, Пакистана и Турции. По расчетам правительства, прибыль в бюджет страны от иностранных студентов составляет около 50 миллионов долларов в год.

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