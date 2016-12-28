Нападающий британской команды «Лестер Сити» Джейми Варди надел на игру между «Лестером» и «Эвертоном» маску с изображением собственного лица. Так он присоединился к акции протеста фанатов, недовольных его дисквалификацией.

Фанаты «Лестера» появились на игре клуба в масках с лицом Варди. Среди зрителей в маске сидел и сам нападающий английского клуба, дисквалифицированный на три матча по решению футбольной ассоциацией Англии (FA).

A simple pleasure in life — Jamie Vardy wearing a Jamie Vardy mask. pic.twitter.com/WZ1y4J8xGm — Paddy Power (@paddypower) 26 декабря 2016 г.

Ранее, во время матча 17-го тура чемпионата Англии по футболу против «Сток Сити», Джейми Варди за грубый подкат против Мама Диуфа получил от судьи красную карточку, а после игры был дисквалифицирован FA на три матча.

Джейми Варди — нападающий английского «Лестера». Главное открытие прошлого сезона Английской Премьер-лиги (АПЛ). Варди начинал карьеру в академии «Шэффилд Уэнсдей», откуда позже был отчислен за невысокий рост.

Далее в карьере Варди был год без футбола, а затем — решение все же возобновить карьеру.

Он успел поиграть в полупрофессиональных клубах восьмого и пятого английских дивизионов, пока в 2012 году не был куплен игравшим в то время в Чемпионшипе — втором по силе футбольном чемпионате Англии — «Лестером» у «Флитвуд Таун» за миллион фунтов.

Но и в «Лестере» карьера Варди пошла в гору не сразу. Первый сезон у него выдался не самым удачным. Однако уже на второй год в новом клубе, футболист исправился, наколотил 16 голов и помог команде выбраться в высший английский дивизион — Премьер-лигу.

В сезоне 2015/16 Варди забил 24 гола и помог «Лестеру» добиться сенсационной победы. Впервые за 132 года существования, клуб стал чемпионом АПЛ.

В 2015 году, в возрасте 28 лет, Варди впервые был вызван в национальную сборную Англии, за которую забил уже 5 голов.

Чемпионство в АПЛ дало «Лестеру» возможность попасть в сильнейший клубный турнир в Европе — Лигу чемпионов. Уверенно заняв первое место на групповом этапе, недавний аутсайдер АПЛ, вышел в плей-офф главного европейского чемпионата, где в феврале следующего года в ⅛ финала его ждет встреча с «Севильей».