Государственная регистрационная служба (ГРС) начнет выдавать биометрические паспорта уже весной 2017 года. Ранее комитет парламента отклонил законопроект об электронных паспортах. Инициатор законопроекта депутат от СДПК Дастан Бекешев сказал, что для выдачи паспортов будет достаточно постановления правительства.

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Несмотря на отклонение комитетом парламента законопроекта об электронных паспортах, новые документы начнут выдавать с весны 2017 года. По словам инициатора законопроекта, депутата от СДПК Дастана Бекешева, для этого выйдет специальное постановление правительства.

«В принципе, можно было обойтись постановлением правительства, но в проекте закона были четко прописаны правила предоставления этих документов. Если бы его приняли, гражданам было бы легче… К сожалению, не одобрили. Снова законопроект выносить не буду, выйдет постановление правительства», — сказал он.

Пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов заявил, что этот «вопрос политизировали».

«Вернуть проект закона на доработку — стопроцентно политизированное решение. Есть заинтересованная в этом группа людей. Некоторые депутаты сказали, что нужно доработать отдельные статьи проекта, но мы уже учли все предложения», — сказал он.

Комитет парламента по международным делам рассмотрел и отправил на доработку проект закона о введении в Кыргызстане биометрических паспортов 27 декабря.

Электронный паспорт — это ID-карта с внедренным чипом, в котором будут храниться биометрические данные, информация о гражданине и его электронно-цифровая подпись (ЭЦП)

Информация о национальности, семейном положении и месте проживания будет доступна только на микрочипе.

Микрочип паспорта будет привязан к водительскому удостоверению, пенсионной книжке, социальной страховке и банковскому счету.

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