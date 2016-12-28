Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о поправках в Конституцию. Референдум по изменению основного закона страны прошел 11 декабря 2016 года.

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Закон о поправках в Конституцию вступит в силу 15 января 2017 года. Поправки об усилении полномочий премьер-министра вступят в силу только с 1 декабря 2017 года.

Текст закона опубликуют в газете «Эркин Тоо» 30 декабря. Президент обнародует официальный текст Конституции Кыргызстана с учетом внесенных референдумом изменений не позднее 29 января.

Поправки в Конституцию, по данным аппарата президента, приведут к укреплению независимости и парламентаризма, уточнению взаимодействия между правительством и парламентом. Также поправки послужат основой для продолжения судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

Референдум и нарушения

На референдуме проголосовали 42,4% избирателей. Для того, чтобы референдум считался состоявшимся достаточно, чтобы явка составила 30% избирателей.

За поправки в Конституцию отдали свой голос 79,6%, а против проголосовали 15,4% избирателей.

Члены Избиркома практически единогласно признали референдум состоявшимся. Только один член ЦИК Гульнара Джурабаева, проголосовала против и обратила внимание на то, что во время референдума были нарушения.

По всему Кыргызстану из-за нарушений аннулировали результаты голосования на 18 избирательных участках. Комиссия признала испорченными 14 500 бюллетеней из-за неправильного заполнения протоколов и нарушения избирательного процесса. Наблюдатели также отмечали, что на референдуме зафиксировано много нарушений.

Конституционная реформа

Поправки в Конституцию вызвали неоднозначную реакцию у общественности.

Противники поправок указывали на то, что они вносятся с нарушениями, потому что в Конституции 2010 года прописано, что ее нельзя менять до 2020 года. Также они указывали на нарушения процедур и регламента принятия законов в стране. По мнению противников, поправки приведут к перекосу в сторону исполнительной ветви власти, а страна станет менее демократичной.

Сторонники поправок отрицали нарушения процедур и аргументировали их внесение улучшением взаимодействия между ветвями власти, стабильностью правительства и усилением независимости страны.

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