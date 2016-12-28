Президент Алмазбек Атамбаев наградил танцовщицу из группы «Тумар» Адину Самыйбек кызы медалью «Данк». В конце ноября группа заняла третье место на Чешско-Словацком конкурсе талантов Česko Slovensko má talent («В Чехии и Словакии есть таланты»).

Президент Кыргызстана подписал указ о награждении троих кыргызстанцев медалью «Данк» за проявленную стойкость духа и высокие волевые качества. Медаль получила и танцовщица Адина Самыйбек кызы.

Адина Самыйбек кызы имеет врожденную аномалию ног, что не мешает ей танцевать брейк-данс в группе танцоров-колясочников «Тумар». Всего в коллективе выступает пятеро человек, трое из которых — люди с ограниченными возможностями здоровья.

Танцоры-колясочники стали известны после участия в различных международных конкурсах. В 2015 году коллектив стал финалистом проекта «Минута славы» в Турции, после этого участником аналогичного шоу на Украине и обладателем гран-при конкурса «Открытый Казахстан».

В 2016 году танцоры стали победителями на чемпионате Кыргызстана по танцам «Пара дэнс» и впервые в истории Кыргызстана приняли участие в турнире по спортивным танцам на колясках «IPC WEB Kazakhstan Open-2015». На нем они заняли первое место в категории «Групповое совместное выступление» в номинации Freestyle.

В номинации Single freestyle среди женщин Адина заняла второе место.

Кроме того, в этом же году группа вышла в финал конкурса «Чехия и Словакия ищут таланты-2016» и заняла там третье место.

Помимо Адины Самыйбек кызы медалью «Данк» наградили еще двоих граждан Кыргызстана с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель общественного объединения инвалидов «Талыкпас-Ата» Турсунбек Абдылдаев потерял обе ноги в автокатастрофе. Он отец-одиночка. Мужчина не отчаялся и занялся ремонтом техники и изготовлением мебели. В 2003 году он открыл мебельный цех, где работают и другие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Житель Ат-Башинского района Нарынской области Рахатбек Усенкожоев уже шесть лет прикован к инвалидному креслу. Рахатбек, как и Турсунбек, отец-одиночка. Чтобы прокормить детей мужчина научился делать сумки, конную амуницию и аксессуары из кожи в этностиле.

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