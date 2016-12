Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», скончалась 27 декабря. Это произошло после сердечного приступа. Ей было 60 лет.

Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 27, 2016