Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», скончалась 27 декабря. Это произошло после сердечного приступа. Ей было 60 лет.

Сообщение о смерти Фишер сделали 27 декабря её родственники.

За день до этого она попала в отделение интенсивной терапии больницы Лос-Анджесела после сердечного приступа, который случился с ней в самолете.

Её состояние сначала оценивалось как критическое, но затем мать актрисы сообщила, что здоровье её дочери стабилизировалось.

Фишер стала известна в 70-е годы своей ролью принцессы Леи в трех эпизодах «Звездных войн». Она вернулась в 2015 году в актерский состав киноэпопеи в «Звездные войны: Пробуждение силы».


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