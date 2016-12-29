На официальном сайте Российского антидопингового агентства «РУСАДА» появилось опровержение на статью The New York Times. В материале говорится, что исполняющая обязанности главы «РУСАДА» Анна Анцелович признала существование допинговой программы в России.

«РУСАДА» опровергло статью The New York Times и обвинило журналистку издания Рэбекку Руиз в том, что та вырвала слова Анцелович из контекста.

В статье газеты были приведены слова Анцелович, где она признала факт существования в России допинговой программы, назвав её «институциональным заговором».

По версии антидопингового агентства, на самом деле Анцелович говорила о том, что в опубликованном в начале декабря докладе Ричард Макларен отказался от словосочетания «государственная система допинга», заменив их на «институциональный заговор».

«РУСАДА» заявило, что само по себе не имеет права ни опровергать наличие допинговой системы в стране, ни подтверждать это, так как расследованием в отношении допингового скандала в России занимается Следственный комитет.

Российское антидопинговое агентство признает неотъемлемое право каждого спортсмена возражать на предъявленные ему обвинения.

В начале декабря был опубликован доклад канадского юриста Ричарда Макларена, в котором он приводит доказательства существования в России системы подмены допинг-проб, которая была использована на Олимпиадах в Лондоне и Сочи.



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Фото: ТАСС, Александр Щербак