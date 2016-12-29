Накануне новогодних каникул Kloop.kg подводит итоги в кино: мы попросили кыргызских киноделов и журналистов выбрать свои лучшие фильмы 2016 года, и на основе их списков составили финальный топ.

В этот раз мы попросили режиссера Чингиза Нарынова, сценаристку Гульжан Токтогулову, кинокритика Гульбару Толомушеву, журналистов Адилета Макенова, Алиму Токмергенову и Улугбека Акишева, Чолпон Идрисову из «Айтыш-фильма» отправить нам десятки лучших, по их мнению, фильмов 2016 года.

Для баланса мы разбавили эти списки мнением зарубежных критиков и зрителей: учли топы агрегаторов «Кинопоиск», «Критиканство» и Metacritic и критиков «Афиши» (Антон Долин и Станислав Зельвеский), New Yorker (Ричард Броуди), Rolling Stone (Питер Треверс) и Slant (редакция).

Из итогового списка в 67 наименований мы выбрали 15 фильмов, а редактор Kloop.kg Азамат Омуралиев написал к ним комментарии.

Примечание: В топе учитывались лишь фильмы, вышедшие в кыргызском прокате или выпущенные онлайн в 2016 году. По этой причине в топе оказались некоторые картины 2015 года выпуска, но не попали «Ла Ла Лэнд», «Патерсон» и «Тони Эрдманн».

15 место: «Дэдпул»

Постмодернизм во всей красе — фильм, критикующий супергеройские блокбастеры, попадает в замкнутый круг. Диковатый парень в красном трико шутит по поводу своей обтягивающей формы и марвеловских штампах, но становится жертвой этих же шаблонов. В итоге получился не искусный шедевр, а занимательный эксперимент — но кто говорит, что среди целей создателей был пункт «создать гениальный фильм»?

Удивительно, когда кино говорит об актуальной повестке дня. Производство фильмов — процесс долгий и неповоротливый. Нереально за день до релиза взять и перевернуть сюжетные линии и подсмыслы в фильме. И потому подобные предсказания случаются в те моменты, когда кино работает как искусство — то есть тем, что сделал Александр Сокуров в своей гениальной «Франкофонии». Тезисов там много, но самый главный из них сполна описывает прошедший год: политика победила культуру.

Трогательная история о современном Маугли, вышедшем в цивилизацию — только с поправкой на то, что мальчик жил не в лесу со зверями, а в крохотной комнатке со своей стойкой матерью. Там, где можно было ожидать высказывание о том, с какими темпами меняется современный мир, «Комната» напоминает нам, что на самом-то деле эти изменения носят косметический характер, и люди по сути своей всегда остаются самими собой.

12 место: «Лавинг»

В год, когда политики стало слишком много, фильм «Лавинг» рассказывает историю, в которой пронзительная семейная драма вписывается в контекст внесения поправки в американскую конституцию. Дело, после которого межрасовые браки были разрешены во всех штатах Америки, наглядно показывает, что нет никакой разницы между одной человеческой жизнью и одним миллионом. В год, когда политика стала слишком агрессивной, важность этого напоминания сложно переоценить.

Феерический аттракцион, звериный перформанс Леонардо Ди Каприо и головокружительные (в прямом смысле этого слова) кадры камеры Эммануэля Любецки. Все это (и даже больше) — фильм «Выживший», который напоминает нам о созерцательной красоте кино и наших с вами животных инстинктах.

10 место: «Да здравствует Цезарь!»

«Да здравствует Цезарь!» — наполовину пророческий фильм от титулованных братьев Коэн. Поставленное в Голливуде 1950-х годов, это кино говорит не столько о закулисье былых времен кинопроизводства, сколько о «коммунистах» с «капиталистами» и о повторяющейся проблеме с поляризацией мира. Выглядит это одновременно и смешно, и настораживающе: алармистский посыл «Цезаря» сложно не разглядеть.

В определенном смысле «Игра на понижение» может показаться запоздалым фильмом. Это картина, повествующая о хитросплетениях финансового кризиса 2008 года, выходит аж восемь лет спустя — в те времена люди еще пользовались телефонами Blackberry и не зависали в Facebook. Но говорит «Игра» о вещах вечных — о человеческом нежелании видеть слона в комнате и пытаться решить очевидные долгосрочные проблемы, которые приводят к банкротствам, разводам, смертям и слезам.

8 место: «Любой ценой»

С виду — типичный триллер об ограблениях казино и пожилом шерифе. После первых минут просмотра — философское высказывание о противостоянии добра (робингудовских грабителей) и добра (незаконопослушных полицейских). А по факту — умный вестерн в современных реалиях, который сталкивает не людей с людьми, а систему (банки и кризисы) с верой в человечество. Этот фильм, говорящий о темах «Игры на понижение», покоряет зрителей своим изящным подходом к проблеме: в каком другом фильме о трастах и ссудах говорят на фоне взрывающихся машин и ковбоев в шляпах?

7 место: «Каждому свое»

Фильм «Каждому свое» Ричарда Линклейтера — памятник лихим американским 1980-м, в котором американский режиссер (и автор позапрошлогоднего «Отрочества») использует ветхозаветные приемы и создает актуальную картину о давно прошедшей эпохе.

Голландец Пол Верхувен, известный по фильмам вроде «Основного инстинкта» и «Робокопа», в этом году подвергся изящной метаморфозе и выдал комедию на французском языке об изнасилованиях и кошках. Блистает в нем буквально все — от обрывочных фраз в диалогах до игры Изабель Юппер.

Лауреат «Оскара» и попросту фильм, менявший мир в этом году. Режиссер Том МакКарти увековечил историю журналистского расследования Boston Globe, в котором раскрылась долгая история священников-педофилов, и вновь разжег острый диалог: год отметился новыми историями о детском сексуальном насилии в спорте, американских колледжах и российских школах.

Согласно традициям, Каннский кинофестиваль этого года опять стал теплицей для скандалов и кричащих заголовков новостей. Возьмите комическое изнасилование из фильма «Она» или некрофилию и каннибализм из «Неонового демона» — и оба эти фильма доказали, что они существуют не благодаря шоковым сценам, а вопреки им. «Неоновый демон» впору и вовсе сравнивать с хорошей музейным выставкой — слишком уж там все красиво, продуманно и головокружительно.

3 место: «Служанка»

Корейское кино — это не только постыдные мыльные оперы и кровавые триллеры вроде «Олдбоя». В 2016 году Корея показала блокбастер «Поезд в Пусан», хоррор «Вопль» и гремучий коктейль «Служанка» — причем все из них получились фильмами новаторскими и умными. Последний из этих фильмов — наглядный пример того, как в течение двух часов можно смешать, казалось бы, несовместимые вещи: нетрадиционную любовную драму, головокружительный детектив, политическую повестку и фестивальную конъюнктуру.

2 место: «Зверополис»

В прошлом году на высокой позиции в нашем топе оказался пиксаровский мультфильм «Головоломка». В этот раз критики, зрители и киноделы уделили много внимания остроумному «Зверополису», который жонглирует детской симпатичностью и интеллигентными отсылками на Дональда Трампа и ксенофобные настроения в обществе. Воспитанием человека нужно заниматься с самого раннего возраста, и мультфильм о сильном женском персонаже и злобном политике-популисте этому существенно помог.

«Прибытие» на первом месте — явление закономерное.

Во-первых, научная фантастика вернулась. Ренессанс сай-фая ознаменовался успешным прокатом «Петли времени», «Гравитации», «Интерстеллара» и «Марсианина», и подошел к своей логической кульминации с чрезвычайно умным и бескомпромиссным фильмом «Прибытие».

Необычная фантастика с лингвистом в главной роли, инопланетянами-самаритянами и правдоподобными политиками, «Прибытие» напоминает всё и сразу («Контакт», «Инопланетянин» и «Космическая одиссея») и не забывает двигать жанр вперед. Например, добавлять к пацифистским посылам глубокие эмоции и непредвиденные плот-твисты.

Во-вторых, мир устал от политики, но не может перестать о ней говорить. Под эту ситуацию и «Прибытие»: в нем интриги международных лидеров развиваются на периферии кадра, но никогда не сходят с экрана.

Китайский лидер агрессивно настроен, но ни герои, ни зритель не придают этому значения, пока дела не принимают совсем катастрофический оборот — и вот мы уже можем говорить о параллелях с Трампом и Брекзитом, от которых в 2016 году никак не отвертеться.

В-третьих, это элементарно качественно сделанный фильм. Режиссер фильма Дени Вильнев напоминает нам, что хороший уровень — это не марвеловский блокбастер. Хороший уровень — это когда ничего не тратится впустую.

В «Прибытии» ни одной холостой актерской реплики, холостой смены кадра или холостого звукового эффекта (кроме, пожалуй, слишком сентиментальной главной темы от Макса Рихтера). Он оптимизирует процесс там, где это нужно, и посвящает освободившееся пространство авторскому видению.

В этом «Прибытие» созвучно не менее мейнстримному «Безумному Максу», который возглавил наш прошлогодний топ. И лично я в этом тренде вижу лишь хорошие предпосылки.

P.S. Если вам не хватило этих 15 фильмов, можете проверить наши списки лучшего кино за 2014 и 2015 годы.

Итоги-2016: