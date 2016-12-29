Милиционеры проносили в бишкекские заведения муляж бомбы, чтобы проверить охранников на бдительность. В ходе эксперимента никто из охранников не отреагировал на потенциальную угрозу.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что 26 и 27 декабря милиционеры, спецслужбы и прокуратура Октябрьского района совместно поставили эксперимент над службами безопасности бишкекских заведений.

Во время проведения эксперимента под названием «Учебный террорист», милиционеры использовали муляж в виде самодельных бомб.

Специально подготовленный человек — «условный террорист» — проносил в гипермаркет, вуз и два развлекательных центра этот муляж в прозрачных пакетах.

В ходе эксперимента никто из охранников не отреагировал на «подозрительные» предметы.

Всего милиция проверила четыре заведения — гипермаркет «Фрунзе», развлекательный центр «Технопарк», торговый центр «АЮ Гранд комфорт» и КГУСТА.

В бишкекской милиции также заявили, что во «Фрунзе» и «Технопарке» сотрудники службы безопасности не проходили инструктаж о том, что делать в случае теракта.

Сотрудники службы безопасности «Технопарка» вместе с начальником отказались присутствовать при изъятии и составлении акта об обнаружении и изъятия муляжа самодельного взрывного устройства.

Во всех остальных заведениях были составлены акты обнаружения самодельной бомбы и проведены разъяснительно-профилактические беседы. Со всех охранников собрали объяснительные и провели инструктаж правильного реагирования и противодействия террористическим угрозам.