Эксперты Министерства обороны России при изучении обломков самолета обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя. По их мнению, это могло стать причиной катастрофы. Эксперты также начали расшифровку второго «черного ящика».

Межведомственная комиссия Минобороны России по расследованию причин падения самолета Ту-154 в Чёрное море сообщила, что при изучении поднятых спасателями на поверхность обломков самолета нашли повреждения в двигателе. По словам экспертов комиссии, версия о том, что самолет упал из-за несработавших закрылок не правдива — закрылки сработали, но остановить падение не смогли.

Как сообщает российский телеканал «Лайф», специалисты нашли повреждения лопаток турбины двигателя. Этот факт опровергает версию попадания в турбину самолета птицы. Эксперты предполагают, что двигатель был неисправен еще перед полетом.

Сейчас эксперты детально изучают детали самолета, которые спасатели еще поднимают со дна Черного моря.

«В одном из специальном ангаров Сочи уже началась раскладка деталей Ту-154, которые ежедневно поднимают со дна Чёрного моря водолазы МЧС и Минобороны […]. По идее, теперь из этих “пазлов” должна сложиться максимально близкая к первоначальному виду модель самолета», — сообщает «Лайф» со ссылкой на анонимный источник.

Председатель комиссии по расследованию падения самолета Ту-154, начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил России Сергей Байнетов сообщил, что окончательные выводы о причинах крушения будут только после окончательной расшифровки бортовых самописцев и анализа произошедшего.

«Для детального изучения данных работы самолета и анализа его работы необходимо не менее 10 суток. Чтобы свести все данные и сделать выводы, не менее 30 суток. Техническими вопросами занимаются лучшие специалисты. Мы смогли собрать большую группу профессионалов и экспертов, с помощью которых в ближайшее время надеемся узнать причину происшествия», — сказал он.

Кроме того, Байнетов сообщил, что на Ту-154 было всего два «черных ящика». По его словам, третьим назвали эксплуатационный накопитель, но он записывал только данные полета. Эксперты уже начали расшифровывать данные второго «черного ящика».

Другие версии

Ранее российскими СМИ основной причиной падения самолета рассматривали неисправность закрылок. Ее выдвинули после того, как спасатели извлекли один из бортовых самописцев со дна Черного моря 27 декабря.

Результаты расшифровки «черных ящиков» минобороны России пока не обнародовало заявив, что «окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов».

Телеканал «Лайф» сообщил, ссылаясь на анонимный источник в комиссии, проводящей расследование причин падения самолета, что, согласно записи бортового самописца, падение началось после возникших проблем с закрылками.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: “Закрылки, с*ка!”. А затем звучит крик: “Командир, падаем!”», — сказал источник.

По какой причине закрылки не работали штатно, пока не установлено.

Байнетов сказал, что из расшифровки бортового самописца нельзя строить предположение о причине катастрофы. По его словам, можно только отметить что командир экипажа Роман Волков успел сообщить о чрезвычайной ситуации.

«Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали […] все было достаточно штатно, но была одна фраза, которая говорит о развитии особой ситуации. Больше она нам ни о чем не говорит», — сказал он.

Федеральная служба безопасности России изначально рассматривала около 15 версий крушения. Основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Версию о теракте пока не снимают, однако Байнетов сообщил, что, согласно расшифровке первого ящика, на борту не было взрыва.

Падение самолета

Самолет Ту-154 вылетел из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии утром 25 декабря и разбился спустя семь минут после взлета.

На борту находилось 92 человека — 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военные, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Выживших нет.

Как сообщает Би-би-си, на данный момент на месте крушения спасателям удалось найти в общей сложности 15 тел и 239 фрагментов погибших.

«13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы», — пишет издание.

У более сотни родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.

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Видео: Комсомольская правда