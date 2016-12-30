США обвиняют Россию в кибератаках, целью которых была попытка повлиять на американские выборы. Это стало причиной введения новых санкций против России, в частности в отношении ФСБ и ГРУ. Порядка 35 российским дипломатам предписали покинуть территорию США в течение 72 часов.

О введении новых санкций против России объявил Минфин США. Под санкции попали такие спецслужбы, как главное разведывательное управление (ГРУ) и федеральная служба безопасности (ФСБ), а также такие компании, как ЦОР Security, Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АПО ПО КСИ) и «Специальный технологический центр».

Президент Барак Обама утверждает, что три вышеупомянутые компании материально обеспечивали кибератаки ГРУ против США.

Обама издал указ, согласно которому в США прекращена деятельность ряда российских представительств, а 35 дипломатам предписано покинуть страну в течение трех суток.