Депутат оппозиционной фракции «Ата Мекен» Аида Салянова провела, как минимум, четыре часа на допросе в Госкомитете нацбезопасности. Её обвиняют в «незаконной выдаче» лицензии адвокату Максима Бакиева.

Полная запись прямого эфира Клоопа:

Допрос Саляновой продолжался более четырех часов и завершился в 10 часов вечера 1 февраля. Всё это время возле стен ГКНБ проходил митинг в её поддержку, на котором собралось около 100 человек.

Салянова не стала общаться с прессой после допроса, но поблагодарила митингующих за поддержку.

«Услышав ваши голоса, я переживала, что вы все еще здесь. Обидно, что вам не сказали, что меня выпустят. Спасибо, что поддерживаете меня», — сказала она митингующим.

На митинг в поддержку Саляновой пришли также её однопартийцы из «Ата Мекена»: лидер партии Омурбек Текебаев и депутат Наталья Никитенко, однако их не пустили в здание.

«В стране происходит беззаконие, вот уже четыре часа, как депутата парламента, женщину, мать, держат в застенках ГКНБ на допросе», — возмутилась Никитенко, выступая перед митингующими.

Изначально её позвали дать показания 31 января, но она не пришла из-за того, что в это же время в парламенте рассматривался её законопроект.

Власти обвиняют Салянову в том, что она в бытность министром юстиции «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву. В Кыргызстане этот юрист известен тем, что представлял интересы сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максима.

Впоследствии Елисеев, покинувший Кыргызстан после свержения Бакиева, был заочно приговорён к восьми годам лишения свободы.

Оппозиция считает дело против Саляновой политически мотивированным — покинув пост генпрокурора в 2015 году, она стала одним из активных критиков президента Алмазбека Атамбаева.

Сама Салянова сказала в конце декабря в интервью радио «Азаттык», что в возбужденном против нее деле нет состава преступления.

По теме:

Видео: Нуржамал Джанибекова и Анна Капушенко