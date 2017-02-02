Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев заявил, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков не справился с интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС и предложил ему уйти с поста.

Текебаев считает, что правительство не справилось с интеграцией Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), альянса из России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении.

«За дискредитацию идеи ЕАЭС мы начинаем процесс по выражению вотума недоверия действующему составу правительства и начинаем процесс сбора подписей», — сообщил он.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев также возмутился работой премьер-министра. Он предложил Жээнбекову добровольно уйти в отставку из-за «провала экономической интеграции Кыргызстана в ЕАЭС».

«Уважаемый Сооронбай Шарипович, я не верю, что вы способны изменить ситуацию, на вашем месте я задумался бы о добровольной отставке», — заявил Торобаев.

Парламент заслушал 2 января отчет Жээнбекова об итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Он сообщил, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС, за 2016 год экспорт продукции снизился на 8,1 процента, а импорт на 18,5 процента.

Омурбек Бабанов, возглавляющий «Республику — Ата-Журт», сообщил, что его фракция также рассмотрит деятельность правительства, но не сообщил никаких деталей.

Вопрос о выражении недоверия правительству может быть рассмотрен, если его поддержат 40 депутатов — треть от всего числа парламентариев.

У «Ата Мекена» сейчас 11 мандатов. В случае, если к ним присоединятся еще две фракции, которые не входят в коалицию большинства — «Онугуу-Прогресс» и «Республика — Ата-Журт», — они смогут преодолеть необходимый порог. Тогда парламент будет обязан рассмотреть вопрос об отставке правительства.

По теме:

Соавтор: Чынгыз Асангулов.

Фото: gov.kg.