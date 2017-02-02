Директор турфирмы, на здании которой закрасили граффити с китами, сказал, что весной этого года там появится новый рисунок. Картина с двумя белухами была закрашена на фоне обсуждения «суицидальных игр» подростков, символом которых стал синий кит.

Директор туристической фирмы C.A.T Данияр Казаков сказал в интервью Kloop.kg, что компания закажет создателю предыдущего граффити, художнику Сергею Келлеру другой рисунок.

«Когда потеплеет мы что-нибудь там нарисуем другое. Красота опять появится. Возможно, что будут другие животные», — сказал он.

По словам Казакова, компания приняла решение о закраске граффити, чтобы не давать «даже минимальной поддержки» играм, которые могут склонить подростков к суициду.

«Это было наше решение. Участковые приходили и спрашивали: “Кто нарисовал?”, “Почему такая идея?”». Я, честно говоря, не знал об этой игре. Потом, когда разобрался, посмотрел, что там трагедия случилась, решил [закрасить]», — сказал Казаков.

Он подчеркнул, что на граффити были изображены белухи белого цвета, а не синие киты. Идея рисунка, по словам Казакова, пришла после того, как он посетил ванкуверский акванариум.

«Там (в акванариуме) эти белухи играют со своими детьми, а стены все стеклянные, и дети [посетителей] спускаются, смотрят через стекло, как они плавают», — объяснил директор турфирмы.

Вчера, 1 февраля, бишкекское ГУВД проверяло происхождение граффити с изображением кита на пересечениях улиц Чуй-Логвиненко в центре Бишкека. Это произошло на фоне дискуссии вокруг «групп смерти», которые якобы склоняют подростков к суициду.

«Группы смерти»

Обсуждение темы суицида среди подростков в кыргызском сегменте интернета началось после статьи издания Sputnik, авторы которого утверждают, что склоняющая к самоубийству игра «дошла до Кыргызстана».

Накануне, ученик одной из столичных школ выбросился из окна. Милиция возбудила уголовное дело по факту «доведение до суицида»

МВД пообещало контролировать в интернете «распространение игр, склоняющих подростков к суицидам», но неизвестно, каким именно образом это будет происходить.

Впервые тема «групп смерти» была описана в статье “Новой газеты”.

Согласно статье, cуть этой «игры» заключается в том, что администраторы таких групп приглашают школьников в игру, предлагая разместить в соцсетях изображение синего кита, используя определенные хэштеги — #тихийдом, #синийкит, #явигре или #морекитов. Далее школьников склоняют к выполнению заданий, последним из которых должен быть суицид.

Материал «Новой газеты» подвергся критике со стороны журналистского сообщества. Коллеги посчитали, что в статье не была доказана причинно-следственная связь между суицидом и «группами смерти».

Фото: Сергей Белошапкин.