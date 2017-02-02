Назгуль Кулова, доктор социальных наук, пишет о том, почему важно сохранять спокойствие и не провоцировать панику на фоне ажиотажа вокруг «суицидальных» игр.

Суицид среди подростков на сегодня актуальная проблема во всех странах мира. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самоубийство — вторая основная причина смертности среди детей в возрасте 15-19 лет.

Серьезность проблемы в постсоветских странах трудно оценить, потому что эти страны, в том числе и Кыргызстан, не дают статистику по детским и подростковым самоубийствам. Эта порочная практика продолжается со времен Советского Союза, когда СССР заявил, что «самоубийство – это явление буржуазного общества, а в СССР самоубийств нет».

Но в Советском Союзе самоубийства были, как и во всех других обществах во все времена, однако их объявляли результатом психического заболевания, а если попытка не приводила к смерти, то неудавшегося самоубийцу помещали в психиатрическую больницу и лечили. И вот эти предрассудки до сих пор живут в сознании современного Кыргызстана.

По-прежнему, многие думают, что самоубийство может совершить только душевнобольной человек. И если в семье кто-то совершает самоубийство, или попытку самоубийства, то зачастую семья скрывает это. А скрывать не стоит, потому что попытка самоубийства часто лишь начало саморазрушающего поведения человека и без надлежащей терапии за первой попыткой могут последовать другие, и, в конце концов, удавшееся самоубийство.

Семья самоубийцы также нуждается в помощи, поскольку это огромный шок для всех членов семьи. Наверное, многие знают, что знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй совершил самоубийство, но, гораздо меньше людей знают, что это было далеко не первое самоубийство в его семье, и, увы, не последнее. Его отец, его брат, его сестра и его внучка также совершили самоубийство. То есть, самоубийство близкого, родного человека оказывает большое разрушительное влияние на оставшихся членов семьи.

Однако, самоубийство имеет свойство влиять не только на близких и родных самоубийцы, но и на окружающих в целом. О заразительном эффекте самоубийства хотелось бы рассказать поподробнее, так как этот феномен широко распространен.

Знаменитый французский социолог Эмиль Дюркгейм приводит несколько примеров этого явления в своем эпохальном труде «Самоубийство: социологический этюд» (1897). Например, случай, когда во французской армии один солдат покончил с собой в часовой будке, и затем в течение нескольких дней еще несколько солдат покончили жизнь самоубийством в той же будке. Самоубийства продолжались до тех пор, пока командование не сожгло эту будку.

И таких случаев много.

В научной литературе ему дано определение «cluster suicide» или «copycat suicide». У этого явления есть и другое название — «Эффект Вертера», по имени главного персонажа романа Иоганна Гете «Страдания юного Вертера» (1744), который покончил с собой из-за несчастной любви.

После публикации этого романа по всей Европе прокатилась волна подражающих самоубийств молодых людей. Дошло до того, что книга была запрещена к публикации и даже изымалась. Можно предположить, что у этих несчастных юношей была также несчастная любовь и публикация этого романа лишь стала своеобразным спусковым крючком, не мотивом, но поводом.

Эффект подражающих самоубийств очень хорошо исследован американским социологом Дэвидом Филлипсом, заметившим, что после подробного освещения самоубийств в СМИ, число самоубийств резко возрастает, особенно после самоубийства знаменитостей. И возрастает именно в той социальной группе, к которой относился сам самоубийца. Есть подробные исследования о самоубийствах знаменитостей и спровоцированных ими волнами подражающих самоубийств, например, Мэрилин Монро, Окада Юкико и других.

В 1978 году в Вене было открыто метро, и поскольку броски под поезд являются одним из распространенных методов самоубийств, то и венское метро не избежало этой участи. В австрийских СМИ того времени эти самоубийства были расписаны очень подробно, что ожидаемо привело к росту случаев суицида.

Исследовательская группа «Австрийская Ассоциация по предотвращению самоубийств» разработала руководство для СМИ о том, как следует сообщать о самоубийствах в новостях. И в течение полугода количество самоубийств в метро уменьшилось более чем на 80%.

На основе этих исследований ВОЗ выпустила серию брошюр-руководств, в том числе для специалистов СМИ под названием «Предотвращение самоубийств: Руководство для специалистов СМИ» (Preventing suicide: A Resource for Media Professionals), в которой дала подробные рекомендации о том, как следует оповещать самоубийства в средствах массовой информации.

Рекомендовалось не вдаваться в излишние подробности, не описывать детально мотивы, методы самоубийства, и, конечно же, не публиковать фотографий тела самоубийцы. К сожалению, практика показывает, что в погоне за рейтингами СМИ часто активно смакуют подробности, публикуют фотографии несчастных, тем самым, провоцируя людей на самоубийство.

События последних дней показали нам, как действует этот самый эффект Вертера. Один новостной портал Кыргызстана опубликовал непроверенную, но подробную информацию о якобы суицидальных группах и суицидальных играх подростков в социальных сетях. Мгновенно другие СМИ подхватили и распространили эту информацию, люди делали перепосты в социальных сетях с фото бритв и порезанных вен.

И если всего три дня назад большинство кыргызстанцев не знали об этих играх и группах, то теперь не знает только изолированный от общества человек. Сейчас преждевременно говорить насколько связана эта шумиха в СМИ с самоубийством 15-летнего подростка в Бишкеке, но нельзя исключать, что активное муссирование темы самоубийств в новостях и социальных сетях стало спусковым крючком, последней соломинкой, подтолкнувшей подростка к трагическому исходу.

И я вижу настоятельную необходимость обязать специалистов СМИ ознакомиться и соблюдать рекомендации ВОЗ во избежание провоцирования волны подражающих самоубийств в стране, дабы предотвратить последующие смерти. В целом, необходим системный подход к решению этой проблемы.

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