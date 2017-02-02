Кыргызские парламентарии предложили запретить школьникам приносить в школы мобильные телефоны. Они объяснили это профилактикой суицидов и решением проблемы «групп смерти».

В парламенте считают, что запрет мобильных телефонов в школах может помочь решить проблему «групп смерти», якобы подталкивающих подростков к суициду.

С предложением запрета выступил депутат от партии «Онугуу-Прогресс» Алтынбек Жунус уулу. По его словам, причина недавних самоубийств в том, что подростки «сидят в социальных сетях».

«С вредным воздействием соцсетей на детей должны бороться не только дети, но и все общество», — сказал Жунус уулу.

Его поддержал коллега из партии «Кыргызстан» Азизбек Турсунбаев. Он заявил, что у детей «слабая психика, которая только формируется», поэтому страх убийства родителей подталкивает их к суициду.

«Наша задача обеспечить им безопасную жизнь. Но я хочу сказать, что у нас в соцсетях появились игры «Тихий дом», «Синий кит». Подростков пугают убийством родителей, если они не покончат с собой», — сказал он.

Гештальт-терапевт Галина Фильева говорила в интервью Kloop.kg, что причина суицидов не в «группах смерти», а в семейных проблемах. По ее словам, все подростки в определенный момент задумываются о смерти, но это не значит, что они пойдут на самоубийство.

«Это говорит о том, что, возможно, у них нет ресурсов с трудностями справляться. И в этот момент им нужна поддержка, не чтение моралей и не нравоучения, а именно дружеская», — сказала она.

«Группы смерти»

Обсуждение темы суицида среди подростков в кыргызском сегменте Интернета началось после публикации статьи в издании «Спутник», авторы которого утверждают, что склоняющая к самоубийству игра «дошла до Кыргызстана».

Однако милиция сообщала, что в Кыргызстане не было ни одного случая суицида, причиной которого могла бы стать публикация в интернете.

Тем не менее, МВД пообещало контролировать в интернете «распространение игр, склоняющих подростков к суицидам», но неизвестно, каким именно образом это будет происходить.

Впервые тема «групп смерти» была описана в публикации российского издания «Новая газета».

Согласно статье, cуть этой «игры» заключается в том, что администраторы таких групп приглашают школьников в игру, предлагая разместить в соцсетях изображение синего кита, используя определенные хэштеги — #тихийдом, #синийкит, #явигре или #морекитов. Далее школьников склоняют к выполнению заданий, последним из которых должен быть суицид.

Материал «Новой газеты» подвергся критике со стороны журналистского сообщества. Коллеги посчитали, что в статье не была доказана причинно-следственная связь между суицидом и «группами смерти».

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