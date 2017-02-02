Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эльвиры Сариевой заместителем руководителя аппарата президента Кыргызской Республики. Ранее этот пост занимала Мира Карыбаева.

Указом Атамбаева от 2 февраля экс-министр образования Эльвира Сариева назначена заместителем руководителя аппарата президента.

Сариева пришла на место Миры Карыбаевой, которая занимала эту должность с 7 сентября 2016 года. Карыбаеву, в свою очередь, назначили советником главы государства.

С декабря 2016 года Сариева занимала должность заведующей отделом социальной политики аппарата президента.

До этого она два года занимала пост министра образования и науки. Подав в отставку 27 октября 2016 года «по семейным обстоятельствам», через месяц Сариева получила приглашение работать в аппарат президента.

До 2014 года Сариева занимала недолгое время должность вице-премьер-министра Кыргызстана. Она известна тем, что стала в своё время одной из первых госслужащих страны, которая самостоятельно и активна вела эккаунты в соцсетях.

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Свою карьеру Сариева начала в 1990-е годы в качестве редактора, а затем заместителя директора представительства Internews Network в Кыргызстане. С 2002 года она занимала должность исполнительного директора ОО «Интерньюс».

В 2012-2014 годах работала в Международном фонде «Инициатива Розы Отунбаевой», и занимала пост руководителя оргкомитета форума соотечественников Кыргызстана «Мекендештер». Кроме этого, она работала депутатом городского кенеша Бишкека и председателем комиссии по разработке стратегии столицы.

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