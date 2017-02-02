Депутаты Европарламента на пленарном заседании проголосовали за безвизовый режим для Грузии. Теперь граждане этой страны, имеющие биометрические паспорта, могут свободно посещать страны Евросоюза.

Большинство депутатов Европарламента одобрили это решение. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

ЕС предупреждает, что в случае выявления каких-либо нарушений безвизовый режим может быть приостановлен.

Безвизовый режим относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта, и касается краткосрочных поездок до 90 дней. «Поздравляю! Это действительно исторический день!» — написал в своем твиттере премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии. 553 за, 66 против, 28 воздержались», — написал в своём твиттере журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

the European Parliament have voted in favour of visa lib for #Georgia. 553 for, 66 against, 28 abstained — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 2, 2017

Переговоры о предоставлении режима велись еще с 2012 года.

Еврокомиссия не раз призывала парламент проголосовать за отмену виз для Грузии. 12 января это решение поддержал комитет Европарламента по внутренним делам и гражданским свободам.

«Еврокомиссия еще в марте 2016 года дала заключение о полном выполнении Грузией плана действий для отмены визового режима, поэтому я призываю Европарламент поддержать это решение», — заявил комиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Вместе с Грузией, Еврокомиссия также предлагала отмену виз для Украины. Но ранее, Европарламент перенес рассмотрение этой темы на апрель 2017 года.

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