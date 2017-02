Депутаты Европарламента на пленарном заседании проголосовали за безвизовый режим для Грузии. Теперь граждане этой страны, имеющие биометрические паспорта, могут свободно посещать страны Евросоюза.

Большинство депутатов Европарламента одобрили это решение. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

ЕС предупреждает, что в случае выявления каких-либо нарушений безвизовый режим может быть приостановлен.

Безвизовый режим относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта, и касается краткосрочных поездок до 90 дней. «Поздравляю! Это действительно исторический день!» — написал в своем твиттере премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Congratulations! This is a trully Historic Day! Thank you @Europarl_EN 4 granting #VisaFreeTravel to citizens of #Georgia ! #GeoVisaFree #EU

«Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии. 553 за, 66 против, 28 воздержались», — написал в своём твиттере журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

the European Parliament have voted in favour of visa lib for #Georgia. 553 for, 66 against, 28 abstained

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 2, 2017