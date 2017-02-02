Двум задержанным сотрудникам ФСБ и топ-менеджеру «Лаборатории Касперского» предъявили обвинение в госизмене в пользу США. Хакерская группа «Шалтай-Болтай», с которой ранее российские СМИ связывали арест сотрудников спецслужб, не фигурирует в уголовном деле.

Руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов сообщил информагентству «Интерфакс», что обвинение в государственной измене в пользу США было предъявлено троим.

«Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США», — сказал он.

Павлов сообщил, что является адвокатом одного из обвиняемых. По его словам, в материалах дела нет сведений о предполагаемом основателе хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимире Аникееве.

В конце декабря в российских СМИ сообщалось, что по делу о госизмене и хакерских взломах арестованы четыре человека — начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и журналист Владимир Аникеев.

По словам источника «Интерфакса», все эти люди проходили по делу о хакерской группе «Шалтай-Болтай». Она известна тем, что с 2013 года взламывала переписки высокопоставленных людей и выкладывала это в сеть.

«Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — сказал он изданию.

Центральное разведывательное управление США никак не прокомментировало сообщение, что арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ России обвиняются в передаче конфиденциальной информации ЦРУ.

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