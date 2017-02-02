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Помните, на СТС была такая передача «Самый умный»? Там ещё ведущей была Тина Канделаки, она идеально подходила — всегда выглядела хорошо, общалась с детьми и со скоростью света читала вопросы.

Если честно, я не успевал прочесть и тем более расслышать вопрос, потому что термоядерные дети очень быстро отвечали на них.

Эта передача заставляла чувствовать себя ущербным.

Есть конечно и похлеще передача — «Умники и Умницы», там ты себя чувствуешь не ущербным, а ничтожеством. Но это подстёгивает к новым знаниям.

Так вот, на ОТРК есть аналог передачи «Самый Умный», называется «Акыл Ордо». Случайно наткнувшись в интернете, не смог оторвать глаз, это шедевр.

Не смеха ради, но ребят, ОТРК нужна помощь, так же как и министерству образования. Эта передача скорее не интеллектуальная, а юмористическая.

Речь не о декорациях или бюджете, тут неуместно с Москвой сравнивать. И речь даже не в том, что ведущая читает вопросы со скоростью 5 км в час, понятно, что Салтанат Саматова может гораздо быстрее, просто если она будет читать быстрее, у этих детей может голова взорваться.

Короче, речь не о мелких недочётах, хотя они не мелкие. Просто ОТРК приучил нас спрашивать с него не как с Главного Канала Кыргызской Республики, а как с пятилетнего ребёнка — хоть что-то делает, и на том спасибо.

А мы, да, мы только критиковать умеем. Бог с ними, что-то делают, давай посмотрим.

Участники передачи не малые дети, там в основном десятиклассники, но вопросы… они просто волшебно тупые.

Если сравнивать с российским аналогом, то дети в «Акыл Ордо» отвечают очень медленно, причём на ооочень простые вопросы. Многие вопросы унизительно тупые.

Там такие вопросы есть, на них даже человек без образования, да что там, любой ебанат ответит.

Второй тур заключается в том, что за минуту надо дать как можно больше ответов из той или иной категории. Выборка этих категорий весьма странная, там никогда не бывает химии, астрономии, искусства, крайне редко физика и математика.

Но даже если там есть математика, и кто-то героическим образом выбирает эту категорию, то примерно такие вопросы: Шестью восемь?

Клянусь, вот прикинь? Шестью восемь!

Зато, там есть такие категории как «Пословицы», «Кыргызский язык» и «Да или Нет». В категории «Да или Нет» надо отвечать «да», и вы не поверите, или «нет».

Мне кажется, что эта передача должна вдохновлять молодое поколение, чтобы глядя на умных детей хотелось равняться и становится таким же или еще умнее. Но глядя на эту передачу, понимаешь, что мы в болоте.

Редакторы этой программы олицетворяют весь наш главный национальный канал, а может и страну. Ну вот как можно у 16-летнего дылды спрашивать о том, сколько дней в неделе?

Или как вообще можно ответить на вопрос «Что ты ешь на день рождения?»

И почему ни у детей, ни у ведущей не возникает вопрос: «А что за чушь?»

Вообще, слоганом нашей страны можно сделать фразу «Они хоть что-то делают». Этой фразой можно оправдать любое дерьмецо. Пожалуйста, у себя дома делайте хоть что, но это национальный канал.

Думал, может это только один такой тупой выпуск попался, так нет, все выпуски юмористические. Вот некоторые вопросы с финала года. Это финал, в программе самые умные остались.

Вот перевод на русский язык некоторых вопросов:

— Какое сегодня число?

— Сколько дней в неделе?

— Царь зверей?

— Сколько дней в месяце?

— Когда новый год?

— Какой формы смешарики?

— Сколько нулей в миллионе?

— Что ты ешь на день рождения?

Это наше будущее.



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