По указу президента Трампа, жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением временно запретили въезд на территорию США. Однако, указ не коснется граждан, ставших обладателями грин-карты.

Владельцы грин-карт из семи государств, которым по указу Трампа запретили въезд в США, смогут посетить Америку и остаться на ее территории. Об этом на конференции объявил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Соответствующие изменения были внесены в указ президента. В ранней версии указа владельцы грин-карт должны были получать специальное разрешение, чтобы въехать на территорию США. Они могли попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по программе безвизового въезда.

«Они больше не будут нуждаться в специальных заявках, потому что если они являются законными резидентами, им это больше не понадобится», — сказал Спайсер.

Указ, запрещающий въезд на территорию США гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, был подписан 27 января президентом Дональдом Трампом. По словам администрации президента, указ «направлен на защиту США от терроризма» и предусматривает запрет на въезд в страну «радикальных исламистов».

В список стран, гражданам которых хапрещен въезд в США, вошли Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет будет действовать как минимум 90 дней. Прием беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок. Из остальных шести стран чёрного списка — на 120 дней.

Кроме беженцев под запрет попали и жители других государств с двойным гражданством, которые просто должны были пролететь через территорию США транзитом.

Указ президента вызвал массовое негодование и протесты. Протест против указа поддержали экс-президент США Барак Обама, один из основателей компании Google Сергей Брин и множество американских знаменитостей.

Американцы вышли на пикеты на улицы городов и территорию аэропортов, требуя впустить мигрантов в США.

В 16 американских штатах генеральные прокуроры назвали указ Трампа противоречащим Конституции США. Кроме того, указ противоречит так называемому закону Харта-Селлера, который был принят в США в 1965 году. Тот закон запретил ограничивать миграцию в США на основании гражданства.

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