Милиция возбудила дело по статьям «Склонение к самоубийству» и «Доведение до самоубийства» после того, как восьмиклассник в Бишкеке выбросился с пятого этажа. Милиция проверяет соцсети погибшего и его отношения с семьей и друзьями.

Сейчас расследованием самоубийства мальчика занимается РУВД Свердловского района. Сотрудник пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев сказал в интервью Kloop.kg, что сейчас проверяются аккаунты мальчика в социальных сетях и его отношения с семьей и друзьями.

«Дело только недавно возбуждено, мы проводим следствие. Выясняем, кто может быть причастен к самоубийству. Проверяем сейчас телефон, компьютер, друзей мальчика, отношения с родными. Проверяем связь погибшего с “группами смерти”. Об этом подробно будет позже рассказано», — сказал Осмонбаев.

По делу назначили все необходимые экспертизы.

Школьник выбросился из окна пятого этажа в микрорайоне Восток-5 рано утром 1 февраля. Погибший учился в восьмом классе школы-гимназии №12.

«Группы смерти»

Обсуждение темы суицида среди подростков в кыргызском сегменте интернета началось после статьи издания Sputnik, авторы которого утверждают, что склоняющая к самоубийству игра «дошла до Кыргызстана».

Однако милиция сообщала, что в Кыргызстане не было ни одного случая суицида, причиной которого могла бы стать публикация в интернете.

Тем не менее, МВД пообещало контролировать в интернете «распространение игр, склоняющих подростков к суицидам», но неизвестно, каким именно образом это будет происходить.

Впервые тема «групп смерти» была описана в статье “Новой газеты”.

Согласно статье, cуть этой «игры» заключается в том, что администраторы таких групп приглашают школьников в игру, предлагая разместить в соцсетях изображение синего кита, используя определенные хэштеги — #тихийдом, #синийкит, #явигре или #морекитов. Далее школьников склоняют к выполнению заданий, последним из которых должен быть суицид.

Материал «Новой газеты» подвергся критике со стороны журналистского сообщества. Коллеги посчитали, что в статье не была доказана причинно-следственная связь между суицидом и «группами смерти».

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Фото: «АКИпресс».