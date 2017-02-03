Международная правозащитная организация Freedom House выпустила ежегодный доклад о свободе в интернете. Согласно докладу, Кыргызстан в интернете достаточно либерален и «частично свободен». «Частичная свобода» выражается в привлечении пользователей к ответственности за публикации в интернете.

По мнению экспертов правозащитной организации Freedom House, интернет в Кыргызстане все еще остается сферой свободы слова, хотя и стал менее «свободным» за 2016 год.

Журналисты и обычные пользователи все чаще сталкиваются с судебными исками и интересом со стороны правоохранительных органов за размещение публикаций, критикующих чиновников.

Эксперты считают, что правительство злоупотребляет наблюдением за политически активными пользователями.

В чем проявляется «частичная свобода» Кыргызстана в интернете?

Привлечение к ответственности

Журналистов, активистов и рядовых пользователей интернета штрафуют, присылают повестки и даже задерживают за мнение, озвученное на различных сайтах и в социальных сетях. В докладе Freedom House приведены в качестве примера несколько разных случаев.

Давление на журналиста

Журналист Дайырбек Орунбеков в 2015 году в своей статье возложил на президента Алмазбека Атамбаева ответственность за межэтнический конфликт на юге Кыргызстана 2010 года. Материал был размещен на его интернет-портале Maalymat.kg.

Генеральная прокуратура добилась от Орунбекова через суд, чтобы тот выплатил Атамбаеву два миллиона сомов за «оскорбление чести и достоинства». Журналист не согласился с решением суда, не признал себя виновным и сказал, что не имеет возможности выплатить президенту такую сумму.

В январе 2016 года журналист также подал иск об оскорблении чести и достоинства на президента, требуя выплаты суммы в один сом.

Летом 2016 года сайт Maalymat.kg, редактором которого являлся Орунбеков, заблокировали. На самого журналиста было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного решения из-за того, что он так и не выплатил два миллиона сомов президенту.

Наказание за «лайк»

В мае 2016 года жителя села Кара-Суу Ошской области, Абдулло Нурматова задержали за «лайк» в социальной сети «Одноклассники» публикации осужденного религиозного деятеля Рашода Камалова.

Адвокат задержанного утверждала, что дело Нурматова «велось с нарушениями» со стороны правоохранительных органов и суда, которые «препятствовали адвокатской деятельности» и «применяли пытки».

Сам Нурматов говорил, что во время следственных мероприятий сотрудники спецслужб избивали его, чтобы он взял на себя вину.

В результате Нурматову дали год условно за «хранение и распространение материалов экстремистского содержания».

Депортация за чучук

Эксперты Freedom House приводят в пример ущемления свободы выражения в социальных сетях инцидент с главным сварщиком рудника «Кумтор» Майклом Макфитом.

Британец опубликовал в январе 2016 года в социальной сети фэйсбук фото с застолья, и в шутку назвал традиционное кыргызское блюдо чучук «конским пенисом». В результате, на территории «Кумтора» прошла забастовка местных работников, требовавших наказать Макфита.

Иностранный гражданин за шутку над чучуком был водворен в Джети-Огузское РОВД, а позже депортирован из страны. Его пост в социальной сети признали разжигающим расовую ненависть.

Майкл Макфит был вынужден удалить свой пост и попросить прощения у кыргызского народа. Кроме того, он упомянул, что люди, запечатленные на фото в его публикации, «никак не связаны с этим».

Избиение за критику

В феврале 2016 года главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов был избит недалеко от своего дома. В СМИ нападение связывали с тем, что Акимов опубликовал материалы с критикой в адрес правительства.

По факту нападения на Акимова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Акимов считал, что избиение было организовано непосредственно Мелисом Турганбаевым, занимавшем в то время должность главы МВД.

«Мелис Токтомамбетович [Турганбаев], я подозреваю на 99 процентов, что заказчиком моего убийства были вы», — обратился он с заявлением к министру внутренних дел на встрече с журналистами.

В пресс-службе МВД обвинения в адрес министра назвали «бредом».

Блокировка сайтов и блогов в Кыргызстане

По мнению экспертов, в Кыргызстане чаще, чем в других странах СНГ, блокируется доступ к сайтам с экстремистским содержанием.

К середине 2016 года около 30 сайтов заблокировали после признания их контента разжигающим национальную или религиозную розни. Это, к примеру, сайты, содержащие материалы радикальной исламской группировки «Хизб-ут-Тахрир».

Пока правительством Кыргызстана не введено «особых экономических ограничений», которые могли бы повлиять на публикации СМИ в интернете.

Тем не менее, эксперты отмечают, что кыргызская блогосфера мало развита. Есть только несколько популярных блог-хостинг платформ как Namba.kg и Diesel.elcat.kg.

В истории информационного портала Kloop.kg также есть факты блокировки. в 2014 году сайт блокировали на несколько недель. Сайт заблокировали после публикации материала с видео о том, как казахские дети проходили обучение в лагерях террористической организации «Исламское государство».

Кроме Kloop.kg, подвергался блокировке и сайт центральноазиатского информационного агентства «Фергана».

Так как интернет в Кыргызстан поступал и поступает через казахских провайдеров, иногда кыргызстанцам оказываются недоступны сайты, заблокированные в Казахстане. Так было с блогом «Живой журнал», однако сейчас доступ к блогосфере восстановлен.

В феврале 2015 года Госкомитет нацбезопасности предложил разрешить блокировать сайты без постановления суда, но гражданское сообщество раскритиковало эту инициативу и она не была принята.

Кибератаки на госсайты

Кибератаки хакеров на кыргызские сайты не редкость. В 2016 году эксперты правозащитной организации отметили два случая кибератак.

Летом хакеры взломали сайты Государственного комитета по делам обороны (ГКО) и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Хакеров, которые взломали сайты, так и не нашли. Сайт ГКО был полностью восстановлен, сайт ГКНБ все еще не работает.

В прошлогоднем докладе также говорилось о том, что Кыргызстан находится в категории «частичной свободы», собственно как и в предыдущие года — вплоть до 2012 года.

Одной из причин стал недостаточный охват интернета сел и городов республики. По итогам 2016 года, разрыв между доступом к интернету между городами и селами сохранился.

Насколько свободны в интернете другие страны?

Казахстан

Согласно докладу правозащитников, интернет в Казахстане находится под сильным влиянием авторитарного правительства.

Интернет-сайты блокируются, а пользователей могут привлечь к тюремным срокам за посты в социальных сетях.

Правом блокировать интернет обладают несколько государственных структур, кроме того, был введен «сертификат национальной безопасности». Это программное обеспечение, по словам правительства позволяющее «бороться с международным терроризмом, детской порнографией, транснациональной преступностью», а по мнению экспертов — позволяющее прослушивать весь внешний трафик.

Интернет-свобода в Казахстане снижается шестой год подряд.

Узбекистан

Интернет в Узбекистане, по мнению правозащитников, один из наиболее жестко контролируемых в мире. Государство контролирует международные Интернет — шлюзы страны через оператора UZTELECOM.

С июля 2015 года в стране были недоступны некоторые социальные сети и мессенджеры, а неугодные власти журналисты были вынуждены покинуть страну.

Сайты с спорной, по мнению правительства Узбекистана, информацией блокируются, а авторам материалов грозит тюремный срок.

Скорость интернета низка — не более 8 Мбит. Качество связи низкое с частыми отключениями. Использование мобильных технологий ограничено в школах и университетах.

Россия

Согласно докладу Freedom House, интернет в России не свободен. Среди причин не свободности — введенные в России антитеррористические законы, например, закон Яровой. Данный закон позволяет органам власти получить данные пользователей интернета.

В 2016 в России прошел ряд арестов пользователей соцсетей за публикации в интернете. Части из них был назначен уголовный срок, другие подвергались третированию и давлению за озвученную в интернете точку зрения.

Свобода интернета в России, по данным правозащитников, планомерно ухудшается в течение нескольких лет. Власти нетерпимы к критике, а независимые новостные интернет-агентства сталкиваются с экономическим и правовым давлением.

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