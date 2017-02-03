Школьник и два студента врезались в дерево в юго-западной части Бишкека. Все трое скончались на месте.

Автомобиль марки Subaru вечером 2 февраля вылетел с проезжей части на проспекте Чингиза Айтматова и врезался в дерево.

«Машину разорвало на три части, а детали и обломки разбросаны в радиусе 50 метров», — написал очевидец аварии Айбек Баратов в своем фэйсбуке.

По словам Баратова, машина была куплена одним из скончавшихся 2 февраля, в день ДТП.

В машине на момент аварии были ученик 11-го класса бишкекской школы и двое студентов — 20 и 19 лет. Все они скончались на месте.

По словам очевидцев, машина неслась на огромной скорости и вылетела с проезжей части.

Сейчас милиция проводит расследование ДТП.

Фото: Айбек Баратов