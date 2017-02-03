Генеральный директор Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков заявил, что канал примет и устранит замечания блогера по интеллектуальной передаче «Акыл Ордо». Ранее активист Бекзат Пирматов осудил контент передачи и назвал вопросы, которые задают ученикам в ней, «унизительно тупыми».

Карыпбеков написал в своем фэйсбуке, что все «объективные замечания» по контенту передачи «Акыл Ордо» (аналог передачи «Самый умный» на телеканале СТС), сделанные в публикации Бекзата Пирматова, будут устранены.

«Сегодня же провел переговоры со всеми ответственными сотрудниками по этой передаче, обсудили положительные и отрицательные стороны передачи. Все объективные замечания в этом блоге приняли на заметку и будут устранены в следующих передачах», — написал Карыпбеков.

В своей колонке Пирматов осудил контент «Акыл Ордо», назвав вопросы, которые задаются ученикам, «унизительно тупыми».

«Мне кажется, что эта передача должна вдохновлять молодое поколение, чтобы глядя на умных детей хотелось равняться и становится таким же или еще умнее. Но глядя на эту передачу, понимаешь, что мы в болоте», — написал Пирматов.

Блогер также посчитал, что передача может претендовать на звание «юмористической», а не «интеллектуальной».

«Редакторы этой программы олицетворяют весь наш главный национальный канал, а может и страну. Ну вот как можно у 16-летнего дылды спрашивать о том, сколько дней в неделе?» — написал он.

Передача «Акыл Ордо» является аналогом российского проекта «Самый умный». В ней школьникам задают интеллектуальные вопросы на разные темы. Ученик, набравший наибольшее количество правильных ответов в сезоне, получает звание «Самого умного».

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