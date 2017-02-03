Министерство образования Кыргызстана войдет в состав учредителей сети образовательных учреждений «Себат», связанных с опальным в Турции проповедником Фетхулахом Гюленом. Государство сменит устав и названия турецких лицеев и вузов в Кыргызстане.

Решение о вхождении Министерства образования в состав учредителей «Себата» приняло правительство Кыргызстана 3 февраля.

Минобраз уже разработал новый устав и названия для турецких образовательных учреждений — 16-ти лицеев, четырех школ и международного университета «Ататюрк-Алатоо».

«В настоящее время разработан новый проект устава “Себат”, который будет направлен на регистрацию в органы юстиции. Кроме изменений в составе учредителей, предполагается также изменение названия образовательного учреждения», — говорится в заявлении министерства.

Пресс-секретарь сети учреждений «Себат» Зафарбек Сулайманов сказал, что сейчас обсуждается новый формат работы лицеев и университета.

«“Себат” — это частная организация, но после пресс-конференции президента, было начата такая дискуссия, чтобы взять Министерство образования и науки в соучредителей. […] До этого 25 лет мы вели частную деятельность, а сейчас мы обсуждаем формат того, как можно содействовать и какое-то партнерское сотрудничество вести», — сказал он.

Сеть образовательных учреждений «Себат» была создана турецким оппозиционным политиком Фетхуллахом Гюленом.

Сейчас в Кыргызстане действует 30 образовательных учреждений, созданных Гюленом. Всего в них учатся около 12 000 человек.

Прокуратура Стамбула подозревает университет «Ататюрк-Алатоо» в распространении «террористических идей» Гюлена. Конфликт вокруг турецких лицеев и университета «Ататюрк-Алатоо» в Кыргызстане разгорелся в июле 2016 года.

Турецкие власти обвинили Гюлена в попытке военного переворота в Стамбуле в середине июля 2016 года. Правительство Турции потребовало от Кыргызстана закрыть все учреждения, связанные с Гюленом.

Кыргызские власти попросили тогда Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.

Сам Гюлен проживает в США. Правительство Турции требовало у американских властей его депортировать.



Соавтор: Бексултан Амантур уулу

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