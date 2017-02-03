Несмотря на всеобщую панику, в Кыргызстане не зарегистрирован ни один случай суицида среди подростков, связанный с играми в соцсетях — об этом заявил начальник Инспекции по делам несовершеннолетних.

«Суицидальные» игры подростков в соцсетях стали самой обсуждаемой в Кыргызстане темой недели после изначальной публикации в издании «Спутник» вечером 30 января.

Однако, несмотря на всеобщий страх, нет никаких доказательств, что кто-либо из подростков покончил с собой именно из-за этой игры — это в эксклюзивном интервью Kloop.kg подтвердил Азамат Абдрахманова, глава Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) при МВД Кыргызстана.

Случай самоубийства в бишкекском микрорайоне «Восток-5», когда восьмиклассник утром 1 февраля выбросился с 5-го этажа, Абдрахманов назвал «совпадением по времени».

Абдрахманов заявил, что было зафиксировано два случая попытки суицида из-за игры, но обе они были пресечены.

По его мнению, важнее всего донести детям, что нет никаких организаторов, которые могут нанести членам их семей вред из-за неучастия в игре.

«Надо удалить всю свою переписку, выйти из игры и не верить, что кто-то к ним придет, потому что эти “киты” [организаторы] находятся за рубежом», — сказал Абдрахманов.

Всего, по официальным данным, за весь 2016 год в Кыргызстане покончили жизнь самоубийством 96 несовершеннолетних людей. По словам Абдрахманова, в течение пяти лет, с 2011 года, эта цифра снижалась.

Проверки в школах

Тем не менее, милиция провела целую серию проверок в школах по всей стране, которые вызвали неоднозначную реакцию.

Со 2 февраля сотрудники ИДН ходят по школам и интернет-клубам и проверяют, есть ли у учеников следы порезов на руках, а также, в некоторых случаях, просят показать содержимое смартфонов.

«Такие мероприятия проводятся только в школах, где есть подтверждение того, что дети в это играют. Детей зомбируют», — объяснил действия милиции Абдрахманов.

Но ученики жалуются на грубое поведение со стороны милиционеров в ряде случаев, а также на то, что сотрудники правоохранительных органов вызывают у них страх.

«Из-за того, что у меня на телефоне было приложение Вконтакте, они [милиционер и учителя] стали подозревать, что я играю в “синего кита”. […] Проверка длилась около получаса. Все это время меня не покидало какое-то тревожное чувство, ощущалось давление», — рассказал один из бишкекских школьников.

Во время прямой трансляции интервью с Абдрахмановым, комментатор в «Фэйсбуке» пожаловался на то, что милиционер заставил «оголяться школьниц 11-го класса», не уточнив, о каком учебном заведении идёт речь.

Абдрахманов ответил, что школьники могут жаловаться на действия сотрудников милиции по номерам горячей линии 111 и 185, и пообещал, что в подобных случаях будут проходить проверки со стороны Службы собственной безопасности МВД.

Психолог Тынчтыкбек Бакытов считает, что внезапные проверки со стороны милиционеров нарушают личное пространство детей и приводят только к дополнительному недоверию.

«Мне кажется, что дети в шоке от того, что происходит во время проверки. Они чувствуют нарушение личного пространства. Дети задаются вопросом, почему к ним проявляют такое недоверие. Нужно систематизировать работу по профилактике суицида, а не работать так стихийно», — считает Бакытов, работающий психологом в бишкекской школе №46.

Полная запись интервью с Азаматом Абдрахмановым и школьным психологом Тынчтыкбеком Бакытовым:

Понять детей

Бакытов советует родителям не отбирать у детей смартфоны и не нападать на них с вопросами.

Он считает, что лучше всего попробовать поговорить с ребенком и понять то, что его волнует.

«Поговорите с ребенком о том, в какие игры ребенок играет, чем он увлечен. Не стоит идти на кардинальные меры, пусть дети пользуются интернетом, играми, но только умеренно», — советует психолог.

По его мнению, излишнее давление на ребёнка со стороны родителей, учителей и милиционеров даст только отрицательный эффект.

«Не нужно подозревать, не нужно спрашивать: “А ты не хочешь совершить суицид?” Это еще больше напугает ребенка», — уверен Бакытов.

Игры о суициде могли прийти в Кыргызстан либо из российского сегмента интернета, либо из-за публикаций в СМИ.

Игра «синий кит» (также известная как «тихий дом») зародилась в России, о ней был написан нашумевший материал «Новой газеты» в 2016 году.

Однако статья газеты подверглась затем критике со стороны медиа-сообщества, потому что в ней не были доказаны причинно-следственные связи между играми в соцсетях и реальными случаями суицида.

В Кыргызстане, как и в России в прошлом году, новости о якобы суицидальных играх вызвали панику среди населения.

Её масштабы были столь велики, что в Бишкеке даже закрасили изображение белухи — китообразного животного — на одной из стен в центре города.

Главное фото: Сотрудники Бишкекского ГУВД проверяют изображение белухи, через несколько часов оно будет уничтожено. Бишкек, 1 февраля 2016 года.

Соавтор: Нуржамал Джанибекова