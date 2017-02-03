Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова предложила закрывать интернет-клубы в ночное время из-за распространения виртуальных игр, которые якобы могут склонять подростков к суициду. Милиция в связи с этим проводит рейды по интернет-клубам.

На совещании правительства по вопросу распространения «игр смерти» Рыскулова предложила рассмотреть вопрос о закрытии интернет-клубов в ночное время.

Сотрудники милиции уже начали проводить рейды по компьютерным клубам из-за распространения виртуальных игр, которые якобы могут склонять подростков к самоубийству.

Со всеми родителями, чьих детей обнаружили в клубах, милиционеры провели разъяснительные беседы, и предупредили, что могут привлечь их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Также милиционеры предупредили администраторов ночных интернет-клубов о том, что при выявлении несовершеннолетних после 10 вечера, к ним применят административные меры, вплоть до закрытия.

«Группы смерти»

Обсуждение темы суицида среди подростков в кыргызском сегменте Интернета началось после публикации статьи в издании «Спутник», авторы которого утверждают, что склоняющая к самоубийству игра «дошла до Кыргызстана».

Однако милиция сообщала, что в Кыргызстане не было ни одного случая суицида, причиной которого могла бы стать публикация в интернете.

Тем не менее, МВД пообещало контролировать в интернете «распространение игр, склоняющих подростков к суицидам», но неизвестно, каким именно образом это будет происходить.

Впервые тема «групп смерти» была описана в публикации российского издания «Новая газета».

Согласно статье, cуть этой «игры» заключается в том, что администраторы таких групп приглашают школьников в игру, предлагая разместить в соцсетях изображение синего кита, используя определенные хэштеги — #тихийдом, #синийкит, #явигре или #морекитов. Далее школьников склоняют к выполнению заданий, последним из которых должен быть суицид.

Материал «Новой газеты» подвергся критике со стороны журналистского сообщества. Коллеги посчитали, что в статье не была доказана причинно-следственная связь между суицидом и «группами смерти».

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