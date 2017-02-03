Вооруженный мужчина напал на охрану знаменитого музея. По версии полиции мужчина выкрикнул «Аллах акбар!» и ударил солдата в голову. Военнослужащий был легко ранен, в нападавшего выстрелили пять раз. Сейчас он находится в больнице.

Данные очевидцев разнятся. По одной из версий, нападавший пришел к зданию музея с двумя чемоданами, чем и привлек к себе внимание охраны и набросился на солдата.

Согласно другой версии, мужчина нес не чемоданы, а рюкзак, и был вооружен мачете. Солдат, на которого было совершено нападение, был легко ранен в голову.

В нападавшего выстрелили пять раз, он получил серьезное ранение в живот. Он доставлен в больницу, где ему сделают операцию.

Взрывчатых веществ при нем обнаружено не было, но премьер-министр Франции Бернар Казнев уже заявил о «террористической природе» атаки у входа в Лувр.

Полиция Парижа также арестовала мужчину, который вел себя подозрительно при нападении. Его считают сообщником нападавшего.

Все посетители Лувра были эвакуированы, территория вокруг музея и близлежащие станции метро оцеплены.

Солдаты, стрелявшие в вооруженного мужчину, охраняют достопримечательности Парижа вместе с полиций после терактов, потрясших Францию в 2015 году. За последние два года в Франции из-за террористических атак погибли более 230 человек.

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