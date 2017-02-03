Талантливые школьники из Кыргызстана презентовали свои научные разработки. Их изобретения в будущем, вероятно, можно будет использовать в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, медицине, образовании и других сферах.

Оригинал материала написан для сайта «Настоящее время». Автор — Шавкат Тургаев.

Свое изобретение ученик 11-го класса Филипп Шевченко создавал, думая о плохих киргизских дорогах: «Этот прибор предназначен для постройки карты рельефа дороги. Для того, чтобы на основе этих данных получать необходимый объем асфальта для выравнивания какой-нибудь местности».

Его детище на колесиках Direct slide («Прямое скольжение») способно обнаружить мельчайшие неровности рельефа. Получение данные отображаются на экране компьютера, показывает Филипп Шевченко:

«Сейчас мы сымитируем движение машины. Когда машина видит какую-то неровность, она отмечает все на карте».

Ученица 10-го класса Бегайым Сатарова придумала для садоводов «умную теплицу» – напичкала ее различными устройствами: датчиками температуры и влажности. Но главная фишка – водяная помпа.

Когда она получит сигнал, что растение нужно полить, она сделает это самостоятельно. На грядке уже появились ростки укропа, хвастает Бегайым:

«Такая теплица создана для людей, у которых есть ограничение во времени, например, люди часто уезжают в командировки, часто бывают за границей или просто у них нет времени ухаживать за растениями, то теплица сделает все за вас».

Десятиклассница Валя Жердева решила упростить жизнь слабовидящим. Она изобрела трость для слепых и назвала ее «Летучей мышью». Три ультразвуковых датчика сигнализируют о яме или ином препятствии:

«Человек идет. Перед ним появляется препятствие. Трость начинает сразу пищать. Это значит, что нужно отвести ее, и тогда она прекратит пищать».

Юный изобретатель из 10-го класса Даша Кожевникова изобрела карманный датчик пульса, который, по ее словам, пригодится спортсменам и врачам. Прибор уже действует, но его еще нужно немного доработать, говорит Даша.

«На сегодняшний день робототехника – это очень актуально. Идеи детей всегда хочется показать, – говорит учитель информатики Елена Клепачева. – Цели и задачи, чтобы их проект был актуален, они должны принести какую-то пользу. Информатика, наверное, единственный предмет в школе, результатом деятельности которого является готовый продукт».

Ученики физико-математической школы-лицея Бишкека по праву являются одними из лучших в стране. Их изобретения не раз побеждали на международных конкурсах. Наверняка, многие из этих ребят в скором времени станут известны всему миру.

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