Кыргызстанка Валентина Шевченко по-прежнему занимает первую строчку рейтинга спортивной организации смешанных единоборств UFC благодаря победе над венесуэлкой Джулианной Пенья.

Новый рейтинг организации был составлен по итогам турнира UFC on Fox 23 в Денвере (США, штат Колорадо). Во втором раунде этого турнира Шевченко встречалась с Джулианной Пенья и болевым приемом уложив соперницу, не оставила ей шансов на победу.

Победа над Пенья стала для Валентины уже третьей в рамках UFC и 14-ой во всех турнирах по смешанным единоборствам ММА.

За эффектный бой Шевченко получила бонусные призовые суммой более $50 тыс. Кроме того, еще $2.5 тыс. спортсменка получила от компании Reebok.

В обновленном рейтинге суперлегкого веса первое место занято Валентиной Шевченко, на втором месте Холли Холм, третьем — Ронда Роузи, а проигравшая кыргызстанке Пенья опустилась на четвертую строчку рейтинга. Ранее Пенья занимала второе место в рейтинге.

Валентине Шевченко предстоит провести бой за чемпионский титул против Аманды Нуньес — действующей чемпионки в суперлегком весе.

Ранее спортсменки уже встречались друг против друга в октагоне. Тогда решением судей победу одержала бразильянка Нуньес.

UFC или абсолютный бойцовский чемпионат [Ultimate Fight Championship] — это спортивная организация, проводящая бои по смешанным правилам — MMA [Mixed Martial Arts]. Валентина является бойцом ММА с 2003 года и уже дважды получала титул чемпионки мира.

Также Валентина занимается муай-тай, в котором является 11-кратной чемпионкой. Трижды она становилась чемпионкой мира по кикбоксингу.

Кыргызстанка Валентина Шевченко обладает званием «Лучшего спортсмена тайбоксёра среди женщин» мира.

Боевыми единоборствами Валентина занимается вместе с сестрой Антониной Шевченко, которая тоже является чемпионкой мира в различных видах боя.

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